Posta çeki hesabı nasıl açılır? Posta çeki hesabı ne işe yarar?

Türkiye’nin dört bir yanında binlerce işyeriyle bankacılık hizmeti de veren PTT, parayla ilgili tüm işlemlerinizi profesyonel ekibiyle hızlı ve güvenilir bir şekilde gerçekleştiriyor. Türkiye’nin her yerinden masrafsız olarak para yatırıp çekebilir, başka hesaplara sorunsuz şekilde para aktarabilirsiniz.

PTT işyerlerinde Posta Çeki Hesabı açmak çok kolay. Geçerli kimlik ve adres teyit belgesiyle birlikte başvurmanız yeterli. Üstelik yalnızca Türk lirası değil, dolar ve euro hesabı da açabiliyorsunuz. Posta Çeki Hesabınızda para olduğu takdirde Pttkartınızla dilediğiniz yerden alışveriş yapabilirsiniz.

Size her zaman en yakın adres olan PTT’de neden bir hesabınız bulunmasın?