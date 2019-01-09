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Poşet kullanımını tamamen yasakladılar

Poşet kullanımını tamamen yasakladılar

Avusturya’da plastik atıkların azaltılması ve çevrenin korunması amacıyla 2020’den itibaren plastik poşet kullanımı tamamen yasaklanacak.

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Eklenme Tarihi: 08-01-2019 23:32 - Güncelleme: 09-01-2019 00:27

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, başkent Viyana'da bazı bakanlar, iş adamları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Kurz, hükümet olarak plastik atıkların azaltılması ve 'kullan at anlayışının' önlenmesi için tek kullanımlık plastik poşetlerin yasaklanması yönünde karar aldıklarını söyledi.

"KÜÇÜK AMA ÖNEMLİ BİR ADIM"

Çevre ve Turizm Bakanı Elisabeht Köstinger ise plastik poşetlerin yasaklanması kararıyla kullan at toplumu oluşmasına karşı küçük ama önemli bir adım attıklarını ifade etti.

"GERİ DÖNÜŞÜMÜ OLAN MADDELERDEN YAPILMIŞ ÇANTALARIN KULLANIMINI YAYGINLAŞTIRMAYI HEDEFLİYORUZ"

Köstinger, ülke genelinde yaklaşık 400 milyon plastik poşet kullanıldığını, bunun ortalama 7 bin ton plastiğe tekabül ettiğini belirterek, "Bizim için önemli olan tek kullanımlık poşetler yerine kalıcı ve tekrar kullanılabilen maddelerden yapılmış çanta ve poşetlerin kullanılmasının yaygınlaştırılmasıdır." dedi.

Plastik poşet kullanımının 2020 itibarıyla yasaklanacağı bilgisini paylaşan Köstinger, söz konusu yasağın uygulanabilmesi için gereken adımların atılacağını söyledi.

PARAKENDECİLER KARARA TEPKİLİ

Öte yandan ülkedeki bazı perakende market zincirleri, hükümetin aldığı karara tepki gösterdi. Plastik poşetlerin 2020'ye kadar tamamen yasaklanmasının mümkün olamayacağını savunan market zincirleri, yasağa ilişkin hazırlıkların tam anlamıyla yapılabilmesi için yasağın daha ileri bir tarihte yürürlüğe girmesi gerektiğini savundu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Farabi 09 Ocak 2019 01:35 Turkiye de olsa,millet acindan geberir herhalde ozaman.

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