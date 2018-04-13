  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
eposta yazdır zoom+ zoom-

POS cihazıyla milyonluk vurgun! Yemek siparişi verirken dikkat

POS cihazıyla milyonluk vurgun! Yemek siparişi verirken dikkat

İSTANBUL'da fast-food restoranların kuryeleriyle anlaşıp kredi kartı kopyalayan POS cihazlarıyla 3 milyon liralık vurgun yapan ve 2 arkadaşıyla yurtdışına kaçan siber çete lideri Doğan K., Endonezya’da yakalandı. Çetenin İstanbul ayağında gözaltına alınan 18 kişiden 13’ü tutuklandı

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 13-04-2018 09:32 - Güncelleme: 13-04-2018 09:32

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, fast-food restoranlardan evlerine sipariş veren müşterilerin kredi kartı bilgilerinin çalındığı şikâyeti üzerine harekete geçti. Siber polisi, çete üyelerinin, restoranlarda motorlu kurye olarak çalışan kişilerle anlaştıkları, özel yazılımlı POS cihazlarını onlara vererek binlerce müşterinin kredi kartı bilgilerini çaldıklarını tespit etti. Çetenin, çok kısa bir süre içerisinde kopyaladıkları kredi kartlarıyla 3 milyon liralık para çektikleri ya da alışveriş yaparak vurgun yaptıkları belirlendi.

ENDONEZYA’DA TUTUKLANDILAR
Çete lideri Doğan K.’nın Türkiye’deki restoran müşterilerinden çaldığı binlerce kredi kartı bilgileriyle Endonezya’nın tatil adası Bali’de yaşadığını tespit edildi. İstanbul ve Endonezya’da eşzamanlı operasyonlar düzenlendi. Çete lideri Doğan K., Endonezya polisi tarafından yanında bulunan Türk vatandaşı 2 arkadaşıyla birlikte gözaltına alındı.

Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre Doğan K.’nın kaldığı adreste yapılan aramalarda, binlerce kişiye ait kredi kartı bilgileri ve çeteye ait özel yazılımlı POS cihazı bulundu. Çetenin İstanbul ayağını yürüten Doğan K.’nın kardeşi Orhan K.’nın da aralarında bulunduğu 18 kişi de İstanbul’da değişik adreslere yapılan operasyonlarda gözaltına alındı. İstanbul’da yakalanan şüphelilerden 7’sinin, çete adına kuryelik yapanlar olduğu öğrenildi. 18 çete üyesinden 13’ü tutuklandı. Endonezya’da tutuklanan çete lideri Doğan K.’nın da bu ülkede çektiği ceza sonrası Türkiye’ye iade edileceği öğrenildi. Çete üyelerinin adreslerinde yapılan aramalarda, 6 MSR (kart kopyalama cihazı), 312 manyetik şeritli kart, 4 bilgisayar, 3 flash bellek, 28 özel yazılımlı POS cihazı, 22 cep telefonu, 4 hard disk, 19 adet SİM kart, 25 micro SD hafıza kartı, 7 ATM gizli kamera düzeneği ve 8 bin 995 lira ele geçirildi.

KURYEYE AYLIK 5 BİN TL
Çete üyeleri fast-food zincir restoranlarda kurye olarak çalışan kişilerle anlaşıyor. Onlara restoranın POS cihazının yanında, aynı POS cihazına benzeyen özel yazılım yüklenmiş olan kendi POS’larını veriyor. Kurye yemek tesliminin ardından, müşteriden kredi kartını istiyor, kartı sahte POS’tan geçiriyor. Bu POS otomatik olarak kredi kartı geçersiz yazısı veriyor. Ancak, kredi kartının tüm sanal bilgisi ve şifresini otomatik olarak kaydediyor. Kurye isterseniz bir de bu POS cihazıyla deneyeyim deyip, restorana ait gerçek POS cihazından yemek parasını çekiyor. Çete böylece kredi kartını kopyalıyor. Kuryeler bu iş için çeteden aylık 5 bin lira ek maaş alıyor.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN POS cihazıyla milyonluk vurgun! Yemek siparişi verirken dikkat haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro