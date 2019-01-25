Pos bıyık John Bolton'ın aklı da fos çıktı Venezuela için bakın ne önerdi?

AMERİKAN Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, yaptığı açıklama ile dünya kamuoyunu şok etti.

Venezuela'da yaşanan karmaşada kendini başkan ilan eden Meclis Başkanı Juan Guaido'yu ülkenin lideri olarak tanıdıklarını tekrarlayan Bolton Venezuela'nın petrol gelirinin Guaido'ya aktarılması için çalışma yaptıklarını açıkladı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton dün gazetecilere yaptığı açıklamada, Maduro’ya para gitmemesi için çaba gösterdiklerini söyledi ve “Bugün gayrimeşru Maduro rejiminin gelir kaynaklarına erişimini kesmeye uğraşıyoruz” dedi.

NAKİT KAYNAKLARI KESİLİYOR

Ayrıntıları bilinmese de, bu açıklama Washington’un geleneksel diplomatik önlemlerin ötesine geçerek, ekonomik çöküş yaşayan Maduro hükümetinin nakit kaynaklarını kesmeye hazır olduğunu gösteriyor.

Bolton, “Juan Guaido’yu geçici anayasal cumhurbaşkanı olarak tanıdığımız için, bununla uyumlu olarak gelirlerin artık yasal hükümete gitmesinin doğru olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.

VENEZUELA SESSİZ KALDI

Bolton bu sürecin çok karmaşık olduğunu ve nasıl işleyeceği konusunda çalışmaların henüz tamamlanmadığını belirtti. Venezuela enformasyon bakanlığı bu konuda yorum talebine karşılık vermedi.

Guaido ise Univision televizyonuyla yaptığı söyleşide, bu durumun “Maduro için sonun başlangıcı” olduğunu ve Maduro üzerindeki baskıyı artırmak için insani yardım güvencesi sağlamak ve yeni ekonomik önlemleri devreye sokmak için çalışacağını söyledi.

GUAİDO: BİR DİKTATÖRLÜKTE YAŞIYORUZ

Guaido ise, insani yardımın sağlanması ve seçimlerin en kısa zamanda yapılması için çalışacağını ifade etti. Guaido, “Önümüzdeki görev serbest seçimlerin yapılmasını sağlamaktır; seçimlerin en kısa zamanda yapılmasını istiyoruz. Ama biz bir diktatörlükte yaşıyoruz” dedi.