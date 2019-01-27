Portekiz Lig Kupasını penaltılarla kazanan Lizbon oldu

Portekiz futbolunda ticari gelirleri artırmak amacıyla 2007-2008 sezonunda "Portekiz Lig Kupası" adıyla başlatılan turnuvanın 2018-2019 kazananı Lizbon oldu.
Braga Belediye Stadı'nda oynanan karşılaşmada Porto, 79'uncu dakikada Fernando Andrade'nin golüyle 1-0 öne geçti. Sporting Lizbon, karşılaşmanın uzatma dakikalarında hakemin VAR sistemine bakarak verdiği kararla penaltı kazandı. 90+2'nci dakikada topun başına geçen Bas Dost, skoru eşitleyen golü attı. Maçın normal süresi 1-1 sona erince, kural gereği uzatma dakikaları oynanmayıp kupanın sahibini belirlemek için direkt penaltı atışlarına geçildi.
Penaltı atışlarında 3-1'lik üstünlük elde eden Sporting Lizbon, art arda 2'nci kez kupayı müzesine götürme başarısını gösterdi.
Portekiz liginde lider olan Porto ise 3'üncü kez oynadığı finalden de eli boş ayrıldı.
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