Porsche Türkçe isimli otomobili TAYCAN'ın özellikleri neler?

Porsche'nin uzun zamandır konseptini Mission E olarak adlandırılan elektrikli aracını Türkçe TAYCAN ismiyle piyasaya çıkaracak.

Porsche Türkçe isimli otomobili TAYCAN'ın özellikleri neler?

Porsche'nin uzun zamandır konseptini Mission E olarak adlandırılan elektrikli aracını Türkçe TAYCAN ismiyle piyasaya çıkaracak. İşte firmanın merakla beklenen modeli hakkında bilmeniz gereken her şey...

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Porsche Türkçe isimli otomobili TAYCAN'ın özellikleri neler?

Bu yıl 70’inci yaşını kutlayan Porsche, son dönemde elektrikli otomobil alanında ciddi yatırımlar yapıyor. Bu yatırımlardan aslan payını alan modellerden birisi olan Mission E'nin adı netlik kazanmış, Volkswagen Group'un bünyesinde bulunan firma bu araç için tercihini Türkçe bir isimden yana kullanmıştı.

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Porsche Türkçe isimli otomobili TAYCAN'ın özellikleri neler?

Porsche, elektrikli otomobil modelinin 'TAYCAN' adıyla piyasaya çıkacağı duyurmuştu. Türkçe TAY ve CAN sözcüklerinin birleşiminden oluşan model Volkswagen Group'un Touran’dan sonra ikinci bir otomobil de Türkçe isimle ticarileşmiş oldu.

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Porsche Türkçe isimli otomobili TAYCAN'ın özellikleri neler?

Firma Porsche Mission E’yi ilk kez 2015 yılında Uluslararası Frankfurt Otomobil Fuarı’nda görücüye çıkarmıştı. İşte elektrikli otomobil sektöründe Tesla'nın rakibi olan model hakkında bilmeniz gereken her şey...

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