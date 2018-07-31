Porsche Türkçe isimli otomobili TAYCAN'ın özellikleri neler?

Porsche'nin uzun zamandır konseptini Mission E olarak adlandırılan elektrikli aracını Türkçe TAYCAN ismiyle piyasaya çıkaracak.

Porsche'nin uzun zamandır konseptini Mission E olarak adlandırılan elektrikli aracını Türkçe TAYCAN ismiyle piyasaya çıkaracak. İşte firmanın merakla beklenen modeli hakkında bilmeniz gereken her şey...

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Bu yıl 70’inci yaşını kutlayan Porsche, son dönemde elektrikli otomobil alanında ciddi yatırımlar yapıyor. Bu yatırımlardan aslan payını alan modellerden birisi olan Mission E'nin adı netlik kazanmış, Volkswagen Group'un bünyesinde bulunan firma bu araç için tercihini Türkçe bir isimden yana kullanmıştı. Twitter

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Porsche, elektrikli otomobil modelinin 'TAYCAN' adıyla piyasaya çıkacağı duyurmuştu. Türkçe TAY ve CAN sözcüklerinin birleşiminden oluşan model Volkswagen Group'un Touran’dan sonra ikinci bir otomobil de Türkçe isimle ticarileşmiş oldu. Twitter

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