Porno yıldızlarıyla aşk yaşayan sporcular kimler? Çok şaşıracaksınız...

Milyonlarca hayranı olan birbirinden başarılı sporcuların bir dönem porno yıldızlarıyla birlikte olduğunu biliyor muydunuz? İşte görünce şoke olacağınız detaylar…

Porno yıldızlarıyla aşk yaşayan sporcular kimler? Çok şaşıracaksınız...

Sporseverleri ekrana kilitleyen birbirinden başarılı sporcuların bir dönem porno yıldızlarıyla birlikte olduğunu biliyor muydunuz? Porno yıldızlarıyla aşk yaşayan sporcular sadece erkekler değil... Dünaca ünlü kadın sporculardan da aşklarını erkek porno oyuncularından seçenler de var... Bir porno oyuncusu ise 3 ayrı sporcu ile aşk yaşayarak adeta bir rekor kırmış durumda... İşte görünce şoke olacağınız detaylar…

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Porno yıldızlarıyla aşk yaşayan sporcular kimler? Çok şaşıracaksınız...

EFF HEUERMAN - LİSA ANN... Denver Broncos’ta oynayan Amerikan futbol oyuncusu Jeff Heuerman’ın porno sektöründe adı bir hayli popüler olan Lisa Ann ile birlikte bir süre birlikte olduğu iddia edilmişti.

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Porno yıldızlarıyla aşk yaşayan sporcular kimler? Çok şaşıracaksınız...

Lisa Ann, 3 ayrı sporcu ile aşk yaşayarak adeta rekoru elinde bulunduruyor...

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Porno yıldızlarıyla aşk yaşayan sporcular kimler? Çok şaşıracaksınız...

MİCHAEL DEL ZOTTO - LİSA ANN... Bazı hikayeler “mutlu” sonla bitmeyebiliyor. Amerikan futbolunun başarılı defans oyuncusu Michael Del Zotto birkaç yıl önce Lisa Ann ile anılmıştı.

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