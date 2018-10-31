Porno yıldızlarıyla aşk yaşayan sporcular kimler? Çok şaşıracaksınız...

Sporseverleri ekrana kilitleyen birbirinden başarılı sporcuların bir dönem porno yıldızlarıyla birlikte olduğunu biliyor muydunuz? Porno yıldızlarıyla aşk yaşayan sporcular sadece erkekler değil... Dünaca ünlü kadın sporculardan da aşklarını erkek porno oyuncularından seçenler de var... Bir porno oyuncusu ise 3 ayrı sporcu ile aşk yaşayarak adeta bir rekor kırmış durumda... İşte görünce şoke olacağınız detaylar…

