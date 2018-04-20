Porno yıldızları bedava Bitcoin dağıttı!

PornHub kripto para Verge ile gittiği ortaklığı sokağa indirdi. Daha önce PornHub Premium'a Verge coin ile ödeme seçeneği getiren ünlü yetişkin sitesi, şimdi de bünyesinde çalışan porno yıldızları Asa Akira, Bridgette B ve Alix Lynx’e bolca Verge Coin verdi ve halkın arasına yolladı.

PORNHUB'IN YILDIZLARINDAN BİLGİ ALANA BEDAVA VERGE COİN PornHub'ın yıldızları Asa Akira, Bridgette B ve Alix Lynx ellerindeki Verge coin yüklü çuvalları alıp Kaliforniya’da bulunan teknoloji merkezi Silikon Vadisi’ne gitti. Ünlü isimler lüks arabalara binip sokak sokak gezerek insanları Verge coin ile tanıştırdı. Yıldızlar ayrıca bilgi alanlara Verge coin hediye etti.

PORNHUB VERGE VİDEOSUNU YOUTUBE'A YÜKLEDİ Söz konusu dağıtımın renkli görüntüleri PornHub'ın resmi YouTube sayfasında yayınlandı. Konuyla alakalı açıklama yapan PornHub Başkan Yardımcısı Corey Price, Verge ile olan işbirliğini "Sadece bizim için ve yetişkin endüstrisi için heyecan verici bir haber değil, aynı zamanda kripto alanı için heyecan verici." sözleriyle anlattı. Verge'ün 1 numaralı geliştiricisi Justin Sunerok ise PornHub ile yapılan ortaklığın Verge için büyük bir gelişme olduğunu söyledi.

  • Güncel 20 Nisan 2018 07:48
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