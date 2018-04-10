Porno yıldızından ünlü şirkete taciz davası!

Nikki Benz adıyla bilinen Alla Montchak, dünyaca ünlü porno film şirketi Brazzers’a 5 milyon dolar tutarında dava açtı. 36 yaşındaki kadının avukatı, 2016 sonunda çekilen bir filmde, oyuncu Ramon Nomar ve yönetmen Tony T’nin müvekkiline cinsel saldırıda bulunduğunu belirtti. Stüdyonun yanı sıra bu iki isim de suçlandı. Nikki Benz, çekimler sırasında karşı çıkmasına rağmen, kendisine şiddet uygulandığını belirtti.

Ramon Nomar ve Tony T, daha önce de sosyal medya üzerinden benzer iddialarda bulunan Nikki Benz’e iftira suçlamasıyla ortak dava açmıştı. Bu dava henüz sonuçlanmadı. Nikki Benz, 19 Aralık 2016’da “Sanırım artık tecavüz sahneleri popüler, ha?” ifadesini kullanmıştı.Ertesi gün de yine Twitter adresinde “Sette aşağılama, tecavüz ve şiddet hiç olmamalı. Kamera önünde veya değil, #HayırHayırDemektir. Sadece HAYIR!” diyen kadın, daha sonra bu tweetini kendi hesabının başına sabitlemişti.