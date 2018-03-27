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Porno yıldızından Trump’ın avukatına dava

Porno yıldızından Trump’ın avukatına dava

Porno yıldızı Stormy Daniels, ABD Başkanı Donald Trump’ın avukatı Michael Cohen’e "hakaret davası" açtı.

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Eklenme Tarihi: 27-03-2018 11:51 - Güncelleme: 27-03-2018 11:51

2006 yılında Donald Trump ile birlikte olduğunu itiraf eden Stormy Daniels, "Odada arkasını döndü ve pantolonunu biraz aşağı indirdi. Altında iç çamaşırı falan vardı ve ben ona dergiyle birkaç şaplak attım. Sonra birlikte olduk'' demişti. Daniels, Trump'ın kendisini tehdit ettiğini söylemişti.

Mahkeme dökümanlarına göre gerçek adı Stephanie Clifford olan ve ABD başkanı ile arasında hukuki bir mücadele süren Daniels, 2006 yılında Trump’la gerçekleşen buluşması konusunda sessiz kalması konusunda şiddetle tehdit edildiğini iddia ediyor. Beyaz Saray ise iddiaları yalanlıyor.

İDDİALARA İNANMIYOR
Daniels'ın bu iddialarını açıkladığı program "60 Minutes" 21.3 milyon kişi tarafından izlendi. Başkanlık sözcüsü Raj Shah tarafından yapılan açıklamada ise, "ABD Başkanı, Sayın Daniels'ın önceki gün televizyon programında ortaya attığı hiçbir iddiaya inanmıyor" denildi.

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