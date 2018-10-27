Popüler oyun ücretsiz oldu

4A Games tarafından geliştirilen ve kısa sürede tüm dünyada büyük bir beğeni toplayan oyun, 26 Ekim 20.00'a kadar ücretsiz bir şekilde edinilebilecek.

Rus yazar Dmitry Glukhovsky'nin aynı adlı romanından uyarlama olan Metro 2033, birinci şahıs nişancı tipinde bir hayatta kalma-korku oyunu.

4A Games'in Ukrayna'da geliştirip PS3, Xbox 360 ve PC platformları için piyasaya sürdüğü oyun önemli satış başarıları yakalamış ve eleştirmenler tarafından da tam not almıştı. 4A Games sonrasında serinin devam oyunlarını da geliştirdi.