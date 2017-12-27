Popüler filmlere gizlenen 8 mesaj!

Popüler filmlere gizlenen 8 mesaj!

Sinema, insanoğlunun geliştirdiği en büyük görsel iletişim araçlarından birisidir. Bir izlerken bilinç altımızdaki dünyayı kontrol altın almaya çalışan ya da mesajların gizlendiği ögeler karşımıza çıkar. Filmler çoğu zaman insanların kendilerini rahatlatmak için izledikleri içerikler haline geldiler. Fakat sinema çok geniş çaplı bir sanat ve toplumlar üzerindeki etkisi yıllardır araştırmacıların konusu haline geliyor. Fight Club filminde bazı yerlere gizlenmiş 25. kare efsanelerini hatırlarsınız. Eğer hatırlamıyorsanız ya da filmi izlemediyseniz, bu konuda bozuşuruz. Zira sinema açısından bir dönüm noktası olan pek çok teknik -tıpkı 25. kare gibi- bu filmde uygulanmıştır.

19
Popüler filmlere gizlenen 8 mesaj!

Sinema filmleri sadece kara kuru mesajlar vermekle uğraşmaz. Her sahnesinin ilmek ilmek işlendiği onlarca şaheser var. Hatta Otomoatik Portakal filmindeki yağlı boya tabloların seçimi ve sahnelerde kullanımı yüzünden çekimlerinin 3 yıl kadar uzatıldığı biliniyor. Yani anlayacağınız, senaryoyla ya da oyunculukla bu iş bitmiyor. İşte muhtemelen gözünüzden kaçan 8 farklı film ve mesajları: Simpson ailesi sadece komedinin değil, çeşitli komplo teorilerinin de odağında bulunan en uzun soluklu televizyon dizisinin biricik kahramanları oldular. Sinema filmleri, video oyunları bile çıkartıldı. Peki yukarıdaki tanrı figürünün parmaklarına hiç dikkat etmiş miydiniz? Bu karakterin haricinde diğer bütün karakterlerin ellerinde 4'er parmak bulunuyor

29
Popüler filmlere gizlenen 8 mesaj!

Sinema filmleri sadece kara kuru mesajlar vermekle uğraşmaz. Her sahnesinin ilmek ilmek işlendiği onlarca şaheser var. Hatta Otomoatik Portakal filmindeki yağlı boya tabloların seçimi ve sahnelerde kullanımı yüzünden çekimlerinin 3 yıl kadar uzatıldığı biliniyor. Yani anlayacağınız, senaryoyla ya da oyunculukla bu iş bitmiyor. İşte muhtemelen gözünüzden kaçan 8 farklı film ve mesajları: Bu fim üzerine psikoloji, sosyoloji, iletişim, sinema bilimi, reklamcılık alanında sayısız akademik tez yazıldı. Fazla uzatmadan tüketim kültürünün yerden yere vurulduğu bu yapımda, o kültürün en büyük markalarından birisi olan Starbucks'ın bayağı bir şekilde bilinç altımıza işlendiğini belirtelim. Sayısız sahnede gözüken bu bardaklar bugün hayatımızın da bir parçası haline geldiler. Film ise 1999 yılında vizyona girdi.

39
Popüler filmlere gizlenen 8 mesaj!

Sinema filmleri sadece kara kuru mesajlar vermekle uğraşmaz. Her sahnesinin ilmek ilmek işlendiği onlarca şaheser var. Hatta Otomoatik Portakal filmindeki yağlı boya tabloların seçimi ve sahnelerde kullanımı yüzünden çekimlerinin 3 yıl kadar uzatıldığı biliniyor. Yani anlayacağınız, senaryoyla ya da oyunculukla bu iş bitmiyor. İşte muhtemelen gözünüzden kaçan 8 farklı film ve mesajları: Sinema dediğinizde aklınıza onun asi çocuğu Stanley Kubrick gelmeli. Kendisinin hala birer kült olarak anılan iki filmi 2001: Bir Uzay Macerası ve Otomatik Portakal yapımlarını izlemeyenler çok şey kaçırıyorlar. Filmler eski olsalar da unutulmazlar. Bu arada yukarıda Otomatik Portakal'dan bir sahne göreceksiniz. Kendisinden 3 yıl önce vizyona giren 2001: Bir Uzay Macerası filminin posteri bilinç altınızda yer ediyor.

49
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
ON NUMARA
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Ramazan
  9. Sağlık
  10. Magazin
  11. Milli Piyango
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2017 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat