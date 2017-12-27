Popüler filmlere gizlenen 8 mesaj!

Sinema, insanoğlunun geliştirdiği en büyük görsel iletişim araçlarından birisidir. Bir izlerken bilinç altımızdaki dünyayı kontrol altın almaya çalışan ya da mesajların gizlendiği ögeler karşımıza çıkar. Filmler çoğu zaman insanların kendilerini rahatlatmak için izledikleri içerikler haline geldiler. Fakat sinema çok geniş çaplı bir sanat ve toplumlar üzerindeki etkisi yıllardır araştırmacıların konusu haline geliyor. Fight Club filminde bazı yerlere gizlenmiş 25. kare efsanelerini hatırlarsınız. Eğer hatırlamıyorsanız ya da filmi izlemediyseniz, bu konuda bozuşuruz. Zira sinema açısından bir dönüm noktası olan pek çok teknik -tıpkı 25. kare gibi- bu filmde uygulanmıştır. Twitter

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Sinema filmleri sadece kara kuru mesajlar vermekle uğraşmaz. Her sahnesinin ilmek ilmek işlendiği onlarca şaheser var. Hatta Otomoatik Portakal filmindeki yağlı boya tabloların seçimi ve sahnelerde kullanımı yüzünden çekimlerinin 3 yıl kadar uzatıldığı biliniyor. Yani anlayacağınız, senaryoyla ya da oyunculukla bu iş bitmiyor. İşte muhtemelen gözünüzden kaçan 8 farklı film ve mesajları: Simpson ailesi sadece komedinin değil, çeşitli komplo teorilerinin de odağında bulunan en uzun soluklu televizyon dizisinin biricik kahramanları oldular. Sinema filmleri, video oyunları bile çıkartıldı. Peki yukarıdaki tanrı figürünün parmaklarına hiç dikkat etmiş miydiniz? Bu karakterin haricinde diğer bütün karakterlerin ellerinde 4'er parmak bulunuyor Twitter

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Sinema filmleri sadece kara kuru mesajlar vermekle uğraşmaz. Her sahnesinin ilmek ilmek işlendiği onlarca şaheser var. Hatta Otomoatik Portakal filmindeki yağlı boya tabloların seçimi ve sahnelerde kullanımı yüzünden çekimlerinin 3 yıl kadar uzatıldığı biliniyor. Yani anlayacağınız, senaryoyla ya da oyunculukla bu iş bitmiyor. İşte muhtemelen gözünüzden kaçan 8 farklı film ve mesajları: Bu fim üzerine psikoloji, sosyoloji, iletişim, sinema bilimi, reklamcılık alanında sayısız akademik tez yazıldı. Fazla uzatmadan tüketim kültürünün yerden yere vurulduğu bu yapımda, o kültürün en büyük markalarından birisi olan Starbucks'ın bayağı bir şekilde bilinç altımıza işlendiğini belirtelim. Sayısız sahnede gözüken bu bardaklar bugün hayatımızın da bir parçası haline geldiler. Film ise 1999 yılında vizyona girdi. Twitter

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