Popstar'ın sürpriz ismi Bülent Ersoy'un vokalliğini yapacak

Türk sanat müziğinin güçlü isimlerinden Bülent Ersoy "Edirneli Salih" olarak tanıdığımız Popstar 2018 yarışmasının birincisi olan Salih Zülüfoğlu'nu kadrosuna aldı. Zülüfoğlu artık Ersoy'un vokalliğini yapacak. 14 Temmuz'da İzmir Çeşme’de Açık Hava Amfi Tiyatrosu’nda sahne alacak Ersoy’un arkasında Edirneli Salih Zülüfoğlu da yer alacak. Zülüfoğlu, yarışmada gösterdiği performansla iki kez Bülent Ersoy’a nota kağıtlarını attırmış, Ersoy bir yorumunda "Bu çocukta kendimi görüyorum" ifadelerini kullanmıştı.
SALİH ZÜLÜFOĞLU KİMDİR?: Salih Zülüfoğlu, 1995 yılında Bursa'da dünyaya gelmiştir. Evli ve bir çocuk babası olan Salih Zülüfoğlu daha önce Yetenek Sizsiniz ve X Faktor adlı yarışmalarda da yer almıştı. Popstar tanıtımında açıklamalar yapan Salih Zülüfoğlu, “Ben eskiden okula giderken Popstar’ı izliyordum. Annem sabah okula gideceğim için uyumamı istiyordu.
Banyodan çıkarıyordu annem beni, sobamız vardı. Sobanın arkasında titriyordum, Popstar’ı izliyordum. Allah’ım hep dua ediyordum. İnşallah bende böyle sahnelerde olurdum. İnşallah bende böyle şarkılar okurum. İnşallah bende bir gün ünlü olurum. Bende şimdi Popstar sahnesinde olacağım” şeklinde konuştu.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER