Popstar'ın sürpriz ismi Bülent Ersoy'un vokalliğini yapacak

Türk sanat müziğinin güçlü isimlerinden Bülent Ersoy "Edirneli Salih" olarak tanıdığımız Popstar 2018 yarışmasının birincisi olan Salih Zülüfoğlu'nu kadrosuna aldı. Zülüfoğlu artık Ersoy'un vokalliğini yapacak. 14 Temmuz'da İzmir Çeşme’de Açık Hava Amfi Tiyatrosu’nda sahne alacak Ersoy’un arkasında Edirneli Salih Zülüfoğlu da yer alacak. Zülüfoğlu, yarışmada gösterdiği performansla iki kez Bülent Ersoy’a nota kağıtlarını attırmış, Ersoy bir yorumunda "Bu çocukta kendimi görüyorum" ifadelerini kullanmıştı.