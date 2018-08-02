Popstar yarışmacılarının son haline bakın! Tanımak imkansız

Kanal D ekranlarında 2004 yılında yayınlandığında büyük bir fenomene dönüşen Popstar yarışmacılarının şimdi adlarını bile hatırlamakta zorlanıyoruz. İşte Popstar yarışmacılarının son halleri.

Popstar yarışmacılarının son haline bakın! Tanımak imkansız

Yıl 2004, Türkiye onları konuşuyor. Ses yarışmacılarının çıkış noktası olan Popstar ilk sezonu ile Türkiye'de yeni bir akımın başlamasına neden oldu. Popstar ekolünün ardından birçok ses yarışması geldi gelmesine ancak Türkiye onları unutmadı. Popstar'ın o dönem fenomen olan yarışmacılarından bahsediyoruz tabi ki. Hadi gelin yayınlandığı dönem herkesin tanıdığı ancak şimdiler de adları bile hatırlanmayan Popstar yarışmacılarının son hallerine bakalım.

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Popstar yarışmacılarının son haline bakın! Tanımak imkansız

Firdevs Güneş Popstar'ın en favori kadın yarışmacısıydı. Bir daha popülerliği yakalayamadı ama halen zaman zaman sahne alıyor. Birkaç sene önce de evlendi.

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Popstar yarışmacılarının son haline bakın! Tanımak imkansız

Tarkan'a benzettiğimiz Abidin Özşahin yarışmanın birincisi olmuştu. Albüm çıkardı, 'Boşuna' ve 'Zırzır' şarkıları da epey tuttu ama sonu gelmedi. Hatta Ütopya programında bile yarıştı. Kayboldu gitti...

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Popstar yarışmacılarının son haline bakın! Tanımak imkansız

O dönem de çok çok popüler değildi. Ama Elena Kryuchkova'nın hakkında daha sonra fuhuş suçundan arandığı haberleri çıktı. Eşiyle beraber yalanladılar.

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