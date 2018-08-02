Popstar yarışmacılarının son haline bakın! Tanımak imkansız

Yıl 2004, Türkiye onları konuşuyor. Ses yarışmacılarının çıkış noktası olan Popstar ilk sezonu ile Türkiye'de yeni bir akımın başlamasına neden oldu. Popstar ekolünün ardından birçok ses yarışması geldi gelmesine ancak Türkiye onları unutmadı. Popstar'ın o dönem fenomen olan yarışmacılarından bahsediyoruz tabi ki. Hadi gelin yayınlandığı dönem herkesin tanıdığı ancak şimdiler de adları bile hatırlanmayan Popstar yarışmacılarının son hallerine bakalım.