Popstar yarışmacılarının son haline bakın! Tanımak imkansız

Yıl 2004, Türkiye onları konuşuyor. Ses yarışmacılarının çıkış noktası olan Popstar ilk sezonu ile Türkiye'de yeni bir akımın başlamasına neden oldu. Popstar ekolünün ardından birçok ses yarışması geldi gelmesine ancak Türkiye onları unutmadı. Popstar'ın o dönem fenomen olan yarışmacılarından bahsediyoruz tabi ki. Hadi gelin yayınlandığı dönem herkesin tanıdığı ancak şimdiler de adları bile hatırlanmayan Popstar yarışmacılarının son hallerine bakalım.
Firdevs Güneş Popstar'ın en favori kadın yarışmacısıydı. Bir daha popülerliği yakalayamadı ama halen zaman zaman sahne alıyor. Birkaç sene önce de evlendi.
Tarkan'a benzettiğimiz Abidin Özşahin yarışmanın birincisi olmuştu. Albüm çıkardı, 'Boşuna' ve 'Zırzır' şarkıları da epey tuttu ama sonu gelmedi. Hatta Ütopya programında bile yarıştı. Kayboldu gitti...
O dönem de çok çok popüler değildi. Ama Elena Kryuchkova'nın hakkında daha sonra fuhuş suçundan arandığı haberleri çıktı. Eşiyle beraber yalanladılar.
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