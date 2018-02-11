Popstar Alaturka geri dönüyor jüri ise akıllara zarar!

Geçmiş yılların popüler yarışma programlarından biri olan Popstar Alaturka 2018 yılında yeniden başlıyor. Peki Popstar Alaturka ne zaman ve hangi kanalda başlıyor? Popstar Alaturka'nın jüri koltuğunda kimler yer alacak? Tüm merak ettikleriniz haberimizde...

Bir zamanlar en çok izlenen ses yarışmalarından Popstar Alaturka ekranlara dönüyor. Popstar Alaturka efsanesi 15 Şubat ilk eleme tarihi ile başlıyor. Popstar Alaturka yarışması Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşacak.

Twitter

Facebook

Google Plus

1 7

Peki Popstar Alaturka ne zaman ve hangi kanalda başlıyor? Popstar Alaturka'nın jüri koltuğunda kimler yer alacak? Tüm merak ettikleriniz haberimizde... Twitter

Facebook

Google Plus

2 7

Bir zamanlar en çok izlenen ses yarışmalarından Popstar Alaturka ekranlara dönüyor. Popstar Alaturka efsanesi 15 Şubat ilk eleme tarihi ile başlıyor. Popstar Alaturka yarışması Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşacak.

Twitter

Facebook

Google Plus

3 7