Popstar Alaturka geri dönüyor jüri ise akıllara zarar!

Geçmiş yılların popüler yarışma programlarından biri olan Popstar Alaturka 2018 yılında yeniden başlıyor. Peki Popstar Alaturka ne zaman ve hangi kanalda başlıyor? Popstar Alaturka'nın jüri koltuğunda kimler yer alacak? Tüm merak ettikleriniz haberimizde...

Popstar Alaturka geri dönüyor jüri ise akıllara zarar!

Bir zamanlar en çok izlenen ses yarışmalarından Popstar Alaturka ekranlara dönüyor. Popstar Alaturka efsanesi 15 Şubat ilk eleme tarihi ile başlıyor. Popstar Alaturka yarışması Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşacak.

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Popstar Alaturka geri dönüyor jüri ise akıllara zarar!

Peki Popstar Alaturka ne zaman ve hangi kanalda başlıyor? Popstar Alaturka'nın jüri koltuğunda kimler yer alacak? Tüm merak ettikleriniz haberimizde...

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Popstar Alaturka geri dönüyor jüri ise akıllara zarar!

Bir zamanlar en çok izlenen ses yarışmalarından Popstar Alaturka ekranlara dönüyor. Popstar Alaturka efsanesi 15 Şubat ilk eleme tarihi ile başlıyor. Popstar Alaturka yarışması Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşacak.

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Popstar Alaturka geri dönüyor jüri ise akıllara zarar!

Geçen yıllarda Osmantan Erkır'ın sunduğu Bülent Ersoy, Orhan Gencebay, Armağan Çağlayan, Ebru Gündeş gibi isimlerin jüri üyeliğini yaptığı Popstar Alaturka yarışmasının, 7 Mart 2018 Çarşamba günü başlayacağı, jüride ise Bülent Ersoy, Armağan Çağlayan, Deniz Seki ve Can Bonomo'nun yer alacağı iddialar arasında.

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