Popstar 2018'de Bülent Ersoy'dan Salih Zülüfoğlu'na sert eleştiri!

Popstar 2018'in 21 Mart Çarşamba akşamı canlı olarak yayınlanan 2. bölümünde ilginç anlar yaşandı. Geçen hafta 4 jüri üyesinden tam puan alarak Popstar 2018 yarışmasının birincisi ve yarışmanın en dikkat çeken ismi olan Salih Zülüfoğlu, bu hafta istediği performansı sergileyemedi.

Geçen hafta yarışmacının sesi karşısında etkilenen ve nota kağıtlarını sahneye fırlatan jüri üyesi Bülent Ersoy, yeni bölümde ise performansını beğenmediği Salih Zülüfoğlu’na nasihatte bulundu. Bu hafta Sabahlar Uzak isimli şarkıyı seslendiren Zülüfoğlu, 4 jüriden ortalaması 77 buçuk puan alabildi.

Bülent Ersoy, Zülüfoğlu’na asla ‘Ben oldum’ düşüncesinde olmaması gerektiğini ifade ederek, "Bu eserde geçen haftaki gibi değildiniz. Bu görülen şey. Sakın rahatlamayınız. Bu işler hiç belli olmaz çocuğum. Oldum demeyeceksin asla. Onun ne haddine biz olmadık daha. Olacak iş değil. ‘En iyi biliyorum diyenin dahi o kuyunun dibinde yine öğrenecekleri vardır. Bunu kulağınıza küpe ediniz çocuğum. Ve hiçbir zaman ‘oldum’demeyeceksiniz. Bu tavsiyemdir. Dinlersiniz, dinlemezsiniz. Ama hiç güvenmeyin. Halk insanı vezirde eder rezil de eder. Bir anda. Hiç güvenmeyeceksiniz" dedi.

  • Medya 22 Mart 2018 07:50
  • SİTENE EKLE
  • PAYLAŞ fb tw gp

BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?

YORUM YAZIN Popstar 2018'de Bülent Ersoy'dan Salih Zülüfoğlu'na sert eleştiri! videosuna yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
O SES TÜRKİYE
SÖZ
BAHTİYAR ÖLMEZ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro