Ponzi Arzu'dan 15 sayfalık itiraf! Neler dedi neler?..

Bursa'da "dolandırıcılık" suçundan 789 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanık "Ponzi Arzu" lakaplı Arzu Mertkil (39) aylardır kızının hayatından endişe ettiği için sustuğunu söyleyip itiraflarda bulundu...

Ponzi Arzu'dan 15 sayfalık itiraf! Neler dedi neler?..

BURSA'da kılıktan kılığa girerek 13 milyon liralık vurgun yapmakla suçlanan ve tutuklanan Ponzi Arzu lakaplı sanık, ilk kez konuştu. 15 sayfalık savunmasını mahkemeye ibraz eden sanık, aylardır kızının hayatından endişe ettiği için sustuğunu ve asıl suçlu olan şüphelinin mağdurların zararını gidereceğini söyleyerek kendisini oyaladığını ileri sürdü. ‘Samimi bir itirafta bulunmak istiyorum’ diyen Ponzi Arzu, "Bu sistemin asıl kurucusu M.R.K. isimli gayri meşru işler yapan ve işadamı olarak kendini tanıtan kişidir" dedi.

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Ponzi Arzu'dan 15 sayfalık itiraf! Neler dedi neler?..

7. Ağır Ceza Mahkemesinde, "dolandırıcılık" suçundan 789 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanık Arzu Mertkil (39) ile tutuksuz sanıklar G.Ş., S.Ç., S.T. ve R.A. bugün tekrar hakim karşısına çıktı. ‘Ponzi’ olarak bilinen ‘birlikte iş kurma ve yardım bahanesiyle para toplama’ yöntemiyle 57 kişiyi 13 milyon lira dolandırdığı öne sürülen tutuklu sanık Arzu Mertkil, ilk kez konuştu.

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Ponzi Arzu'dan 15 sayfalık itiraf! Neler dedi neler?..

Şimdiye kadar anlatmadığı her şeyi ‘samimi bir itirafta bulunmak istiyorum’ diyerek ifadesine başlayan Ponzi Arzu, bu zamana kadar kızının can güvenliği için sustuğunu ileri sürdü. 15 sayfalık savunma dilekçesini mahkemeye sunan Ponzi Arzu, "Sistemin asıl kurucuları, ‘Mağdurların zararlarını gidereceğiz, sen sakın konuşma’ diyerek beni oyaladılar" diye konuştu. Asıl faillerin, mağdurların zararının giderilmesi için bu güne kadar kendisine verdikleri sözü yerine getirmediğini ileri süren Ponzi Arzu şunları anlattı:

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Ponzi Arzu'dan 15 sayfalık itiraf! Neler dedi neler?..

"Hatta bu sistemi kuran kişi, mağdurların arasına girip beni öne attı. Bu sistemin asıl kurucusu M.R.K. isimli gayri meşru işler yapan ve işadamı olarak kendini tanıtan kişidir. Ayrıca bana bu işin içinde farklı iş adamlarının da olduğunu söylemişti. Ben bu şahsı avukatım aracılığıyla, dosyada ismi geçen B.K. ise benim aracılığımla tanıdı."

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