  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Ponzi Arzu itiraf etti mahkeme karıştı

Ponzi Arzu itiraf etti mahkeme karıştı

Bursa'daki, 13 milyon liralık vurgunun sanığı Ponzi Arzu lakaplı sanık, ilk kez konuştu. 15 sayfalık savunmasında sanık, aylardır kızının hayatından endişe ettiği için sustuğunu ve asıl suçlunun kendisini mağdur olarak tanıtan M.R.K. isimli kişi olduğunu söyledi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 13-03-2018 20:19 - Güncelleme: 13-03-2018 20:19

Bursa'da, "Ponzi" olarak bilinen, "birlikte iş kurma ve yardım bahanesiyle para toplama" yöntemiyle 57 kişiyi dolandırdığı öne sürülen biri tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi. Davanın tutuklu sanığı Ponzi Arzu lakalı Arzu Mertkil, susması için tehdit edildiğini, sistemin bir numarasının kendisi olmadığını ileri sürdü.

Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın duruşmasına, tutuklu sanık Arzu Mertkil (38), tutuksuz sanıklar G.Ş, S.Ç, S.T. ve R.A. ile tarafların avukatları ve mağdurlar katıldı.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Mertkil, kızının hayatı tehlikede olduğu için aylardır sustuğunu belirterek, samimi bir itirafta bulunmak istediğini öne sürdü.

Mertkil, söz konusu sistemin asıl kurucularının, kendisini "Mağdurların zararlarını gidereceğiz, sen sakın konuşma." diye oyaladıklarını iddia ederek, "Bugüne kadar kızımın hayati tehlikesi olduğu ve bu işi kuran isimler bana mağdurların zararlarını gidereceğiz dedikleri için konuşmadım. Fakat aylardır herhangi bir adım atılmadı, hatta bu sistemi kuran kişi mağdurların arasına girip beni öne attı. Bu sistemin asıl kurucusu M.R.K. isimli gayrimeşru işler yapan ve iş adamı olarak kendini tanıtan kişidir." diye konuştu.

M.R.K'nin kendisine bu işin içinde başka iş adamlarının da bulunduğunu söylediğini aktaran Mertkil, şöyle konuştu:

"Ben bu şahsı avukatım aracılığıyla, dosyada ismi geçen B.K. ise benim aracılığımla tanıdı. Bu kişi B.K. ile sanık olarak yargılanan S.Ç, S.T. ve kendi adına farklı isimlerle aynı sektörde iş yerleri açtılar. Bu dört firma üzerinden ticari işlerini yürüttüler. Ben sadece M.R.K'nin yanında muhasebeci olarak çalışıyordum. Tıpkı mağdurlar gibi bana da bu sistem anlatıldı ve ben sadece aracı oldum. İnsanlara bu sistemden bahsettim çünkü ben de onlar gibi yüzde 10 komisyon alıyordum. Söz konusu paraları bizzat ben almadım. Ben ortamda bulunuyordum ama adını verdiğim M.R.K'nin adamları alıyorlardı paraları. Sistemi bana 'Gürcistan'dan ucuz et getirip burada yüksek maliyete satıyoruz, toplanan paraları orada işliyoruz.' diye anlattılar. Söz konusu suçu işlemedim ben sadece mağdurlar gibi inandım. Eğer adını verdiğim şahısların SGK ve vergi kayıtlarını incelerseniz her şey ortaya çıkacaktır."

Mertkil'in savunmasının ardından mahkemenin üye hakimi, "Mağdurların sana verdiklerini söylediği paraları sen mi aldın?" diye sordu. Mertkil, "Hayır, ben almadım." diye cevap verince müştekiler itiraz etmek istedi.

Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

Görüştüğü kişileri "birlikte iş kurma ve yardım bahanesiyle para toplama ve getirisinin üzerinde gelir sağlama" vaadiyle 13 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla aranan Mertkil, Mustafakemalpaşa ilçesinde 11 Şubat'ta kendisine ait olmayan sürücü ehliyeti, kimlik ve 18 perukla yakalanmıştı.

Peruk takarak kılık değiştirdiği ve vatandaşları dolandırdığı iddia edilen "Ponzi Arzu" lakaplı Mertkil tutuklanmış, 4 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Ponzi Arzu itiraf etti mahkeme karıştı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro