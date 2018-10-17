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Pompeo'nun Kaşıkçı ziyaretiyle panikleyen Suudiler YPG için bakın ne yaptı?

Pompeo'nun Kaşıkçı ziyaretiyle panikleyen Suudiler YPG için bakın ne yaptı?

ABD, Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Cemal Kaşıkçı olayını görüşmek üzere Riyad'a ayak bastığı saatlerde Suud Arabistan'dan YPG için 100 milyon dolar yardım aldı.

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Eklenme Tarihi: 17-10-2018 10:04 - Güncelleme: 17-10-2018 10:04

New York Times gazetesinde yer alan habere göre, Riyad yönetimi Suriye'de terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan bölgeler için vermeyi taahhüt ettiği 100 milyon dolarlık yardımı, Pompeo'nun dün Suudi Arabistan'a düzenlediği ziyaret sırasında ABD'e hükümetine ait hesaplara yatırdı.

Trump yönetimi söz konusu mali desteği uzun süredir talep ediyor olsa da tahsilatın Pompeo'nun muhalif Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda kaybolması olayıyla ilgili ziyarete denk gelmesi dikkati çekti.

New York Times, ABD yönetiminden Suriye siyasetini yönlendiren ancak adının açıklanmasını istemeyen bir yetkilinin, "Zamanlama kesinlikle tesadüf değil." ifadesine yer verdi. 

McGurk reddetti
Gazete, haberinde Trump’ın DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk'ün de açıklamalarına yer verdi. McGurk, ödemenin Pompeo'nun ziyaretiyle bağlantılı olduğu iddiasını reddetti. Suudilerin söz konusu yardımı yapmayı Ağustos ayında taahhüt ettiğini savunan McGurk, ödemenin güz aylarında yapılmasının planlandığını öne sürdü.

Riyad daha önce de 100 milyon dolar vermişti
Suudi Arabistan Devlet Bakanı Samir es-Sebhan, Ekim 2017'de, ABD'li yetkililerle, YPG/PKK işgalindeki Rakka'nın Ayn İsa bölgesi ve bazı köylerini ziyaret etmişti.

Ziyaretten sonra, Riyad yönetimi DEAŞ karşıtı operasyon sırasında ABD ve YPG/PKK saldırılarında neredeyse tamamı yıkılan Rakka'nın yeniden imarı için 100 milyon dolarlık yardım yapmıştı.

YPG/PKK, Ekim 2017'de ABD desteğiyle ele geçirdiği Rakka'da, işgalindeki diğer bölgelerde kurduğu baskı ve terör düzenini uyguluyor. El koyduğu evleri sivillere teslim etmeyen YPG/PKK, kentte sivillere herhangi bir hizmet sağlamıyor. Siviller, yıkılan evlerini kendi imkanlarıyla onarmaya çalışıyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR13 YORUM

  • Yürük Efe 17 Ekim 2018 12:03 Amerikalılar çıkar peşindeler. Kimin kimi ne yaptığıyla ilgilenmezler. Karşılığını verirsek Feto'yu bile verirler, kanaatindeyim.

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