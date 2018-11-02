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Pompeo'dan tehdit kokan Türkiye açıklaması

Pompeo'dan tehdit kokan Türkiye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye’nin NATO’dan çıkma olasılığıyla ilgili soruya "sanırım Türk halkı için daha da üzücü olur" diye yanıt verdi.

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Eklenme Tarihi: 02-11-2018 09:28 - Güncelleme: 02-11-2018 09:28

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Tony Katz Today radyo programına konuk oldu. Türkiye'nin NATO'daki geleceğinin risk altında olup olmadığı sorusuna Pompeo, "Umarım değil. Bu NATO ve ABD için üzücü olur ve sanırım Türk halkı için daha da üzücü olur" diye yanıt verdi.

"TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER ZOR DÖNEMDEN GEÇİYOR"
ABD Başkanı Donald Trump yönetiminde, Türkiye ile ilişkilerin zor dönemden geçtiğini dile getiren Pompeo, "Ama gerçek başarı elde ettiğimiz alanlar da var" diyerek Suriye'deki ortak çalışmalara dikkat çekti.

"ERDOĞAN'IN ABD İLE DERİN İLİŞKİLER KURMASI GEREKİR"
Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD'nin İran'dan çok daha iyi bir partner olduğunu anlayacağı umudunu dile getiren Pompeo, Erdoğan'ın ABD, Avrupa ve NATO ile daha derin ilişkiler kurması gerektiğini savunarak, "Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika'nın İran'dan daha iyi bir partner olduğunu anlamayacağını umuyoruz ve Erdoğan'ın ABD, Avrupa ve NATO ile daha derin ilişkiler kurması gerekir" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE VE İRAN'A İSRAİL TEPKİSİ
Erdoğan ile İran rejiminin İslam dünyasının merkezini farklı tarihi güçlerle temsil ettiğini söyleyen Pompeo, Suudi Arabistan ile diğer Arap uluslarının İsrail ile 'yeni bir arkadaşlık' adımı attıklarında, Türkiye ve İran'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya karşı Filistinlilere dava arkadaşlığı desteği verdiğini söyledi. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR10 YORUM

  • Misafir 02 Kasım 2018 11:17 Ataturk un torunlarina tehdit sokmez.Nasil ki 4 cephede dusmana dunyayi dar ettsiyse Atamiz aynisini size yasatiriz.

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