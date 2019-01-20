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Pompeo'dan İran'a 'rehine' uyarısı

Pompeo'dan İran'a 'rehine' uyarısı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 1979'daki rehine krizine atıf yaparak, "40 yıl önce bugün İran'daki aşırılıkçılar, 444 gün rehin tuttukları 52 Amerikalı diplomatı serbest bıraktılar. İran bugün hala masum Amerikalıları rehin tutuyor" değerlendirmesini yaptı.

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Eklenme Tarihi: 20-01-2019 23:31 - Güncelleme: 20-01-2019 23:31

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 1979'daki rehine krizine atıfla, Twitter hesabından açıklama yaparken, "40 yıl önce bugün İran'daki aşırılıkçılar, 444 gün rehin tuttukları 52 Amerikalı diplomatı serbest bıraktılar. İran bugün hala masum Amerikalıları rehin tutuyor" ifadelerini kullandı.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in Twitter hesaplarına 'mention' atan Pompeo, "İran; Bob Levinson, Xiyue Wang, Baquer ve Siamak Namazi ile diğer rehineleri serbest bırakmalıdır" yorumunda bulundu.

ABD ile İran arasındaki ilişkiler gergin bir şekilde devam ederken Başkan Donald Trump, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve Pompeo'nun İran karşıtı açıklamaları dikkat çekiyor.

Son olarak İran'ın uzay aracı fırlatmasına atıfta bulunan Pompeo, 'Tahran yönetiminin Orta Doğu ve Avrupa'yı tehdit eden kıtalar arası güdümlü füze peşinde koştuğunu' öne sürmüş, İran ise ABD'nin açıklamalarının kabul edilemez olduğunu savunmuştu.

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