Pompeo'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Orta Doğu turu kapsamında Katar'ı ziyaret etti. Pompeo, 2 Ekim'de evlilik için İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na giden ancak orada öldürülen Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin konuştu.

Pompeo cinayetin açığa kavuşması ve cinayeti işleyen kişilerin hesap vermesi konusunda Suudi Arabistan ve Veliaht Prens ile görüşmelerini sürdüreceğini duyurdu.