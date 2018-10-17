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Pompeo sonrası dolarda sert düşüş

Pompeo sonrası dolarda sert düşüş

Kapalıçarşı'da 5,6700 liradan alınan dolar 5,6720 liradan satılıyor. 6,5530 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,5550 lira olarak belirlendi. 

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Eklenme Tarihi: 17-10-2018 18:49 - Güncelleme: 17-10-2018 18:49

İstanbul serbest piyasada dolar 5,6720 liradan, avro 6,5550 liradan güne başladı. Türkiye'yi ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun yaptırım açıklamasından sonra dolarda hissedilir düşüş gerçekleşti. Kur 5,5328 seviyelerine kadar geriledi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,7780 lira, avronun satış fiyatı ise 6,7010 lira olmuştu. Türkiye'yi ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun yaptırım açıklamasından sonra dolarda hissedilir düşüş gerçekleşti. Kur 5,5360'a geriledi. Şuan da ise 5.5660 seviyelerinde.

Borsa yeniden 100 bin seviyesine dayandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,77 değer kazanarak 99.223,27 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 756,85 puan ve yüzde 0,77 artışla 99.223,27 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,47, holding endeksi yüzde 0,47 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran bankacılık oldu.

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