Pompeii kentinde yeni iskeletler bulundu

Küçük bir odada bulunan 2 kadın ve 3 çocuğa ait iskeletler, hala bozulmamış. İskelet sahiplerinin yanardağ patlamasından önce kendilerine güvenli bir yer olarak görüp bu gizli odaya sığındıkları anlaşılıyor.
Patlama'dan sonra tavanın delinmesiyle lavların altında kaldıkları düşünülüyor. İskeletler, kısa süre önce tarihe yöne veren duvar yazısının olduğu evde bulundu.
Küçük bir odada bulunan 2 kadın ve 3 çocuğa ait iskeletler, hala bozulmamış. İskelet sahiplerinin yanardağ patlamasından önce kendilerine güvenli bir yer olarak görüp bu gizli odaya sığındıkları anlaşılıyor.
Patlama'dan sonra tavanın delinmesiyle lavların altında kaldıkları düşünülüyor. İskeletler, kısa süre önce tarihe yöne veren duvar yazısının olduğu evde bulundu.
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