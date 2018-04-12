Pompalı tüfekle minareye çıktı: Özel harekat alarma geçti!

BURSA'nın merkez Nilüfer ilçesinde, elindeki pompalı av tüfeğiyle caminin minaresine çıkan Murat T. (39), polisi alarma geçirdi. Murat T., "20 mermim var, gerekirse çatışırım" diye bağırdı. Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Özel Harekat ekipleri de olay yerine geldi.

Pompalı tüfekle minareye çıktı: Özel harekat alarma geçti!

Bursa'da bir kişi, pompalı tüfekle caminin minaresine çıktı. Vatandaşlara doğru ateş açan ve minareden cesedinin çıkacağını iddia eden şahsı resmi polislerin ikna çabaları sürüyor.

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Pompalı tüfekle minareye çıktı: Özel harekat alarma geçti!

Olay, merkez Nilüfer ilçesine bağlı Beşevler Mahallesi Küba Cami'nde meydana geldi. Borcu yüzünden tutuklama kararı olduğunu ve cezaevine girmek istemediğini öne süren Murat Tahsin K., pompalı tüfekle caminin minaresine çıktı.

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Pompalı tüfekle minareye çıktı: Özel harekat alarma geçti!

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve polis ekipleri çevrede geriş güvenlik önlemleri aldı.

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Pompalı tüfekle minareye çıktı: Özel harekat alarma geçti!

Kendisini minareden kimsenin indiremeyeceğini ifade eden Murat Tahsin K., "Çocuklarımın annesi yok, yakında babaları da olmayacak. Buradan benim cesedim çıkacak" diye bağırmaya başladı.

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