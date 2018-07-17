POMEM sonuçları sorgulama 22. dönem mülakat sınavı sonucu

POMEM sonuçları 22 . dönem POMEM mülakat sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, 2018 POMEM 22. dönem mülakat sınav sonuçlarının en geç 20 Temmuz cuma gününe kadar açıklanması bekleniyor. POMEM sonuçları pomem.edu.tr adresinden TC numarası ile sorgulanacak. Daha önceki POMEM sınav sonuçlarını en geç 15 gün içinde açıklayan Polis Meslek Eğitim Merkezlerinin mülakat sonuç bilgisini 3 gün içinde açıklaması bekleniyor.

Peki ama 22. dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 22. dönem POMEM sonuçları nereden sorgulanır? 22. dönem POMEM sonuçları açıklandı mı? İşte 22. dönem POMEM ile ilgili tüm detaylar...

22. DÖNEM POMEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK: 22. dönem POMEM için başvurular 30 Mart 2018 tarihinde sona ermişti. Lisans ve önlisans mezunu 10 bin polisin alınacağı süreçte seçme sınavları ve mülakatlar da tamamlandı. Tüm aşamaları geçen adaylar artık mülakat sonuçlarını beklemeye başladı.

RESMİ BİR AÇIKLAMA HENÜZ YOK: Polis Akademisi tarafından açıklanacak olan sonuçların açıklanma zamanına ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyor. Resmi bir açıklama yapılmasa da, Yozgat POMEM Müdürü Şaban Kütükoğlu'nun sonuçlar için 20 Temmuz'dan sonrasını işaret ettiği gibi iddialar bulunuyor.

21. döneme bakıldığı zaman mülakatların 10 Şubat'ta bittiği görülüyor. Mülakat bittikten 15 gün sonra, 25 Şubat'ta ise sonuçlar açıklanmıştı. Daha önceki alımlarda ise en geç açıklama tarihinin 1 ay olduğu görülüyor. Sonuçların 21. dönemle paralel şekilde, yaklaşık 15-20 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

POMEM NEDİR KİMLER GİREBİLİR: Pomem açılımı Polis Meslek Eğitim Merkezi olan polis yetiştirme kurumunun kısaltılmış ismidir. 6 ay ve üzeri eğitim veren üniformalı ve yatılı polis okuludur. Bu okuldaki öğrencilerin tüm ihtiyaçları ve harçlıkları eğitimleri boyunca devlet tarafından karşılanmaktadır. Pomem diğer yatılı okullarda olduğu gibi eğitiminiz sırasında ev iznine çıkmanıza olanak tanır. Sosyal aktivitelere katılır, resmi ve dini tatillerde izinli sayılırsınız. Bu kurumdan mezun olduktan sonra polis unvanını alır ve Polis Teşkilatı bünyesinde hizmet edersiniz.

POMEM ŞARTLARI NELER: Pomem şartları yaş, eğitim, sağlık gibi kriterlerin toplamından oluşmaktadır. Öncelikle Pomem’e başvurabilmek için kontrol edilen kriter 31 Aralık itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmanızdır. Bayan ve erkeklerde yaş sınırı aynıdır. Askerlik şartı bulunmaz ve askerdeyken bile başvuru yapma şansınız bulunur. Polisler silahlı kolluk kuvveti olduklarından dolayı sağlık şartlarına oldukça dikkat edilir. Göz bunların en başında gelmektedir. Pomem’e girebilmeniz için iki gözünüzün görme gücü toplamının 20 üzerinden en az 16 olması gerekir. Lazer ile yapılan işlemler yasak olmayıp, oranı sağladıktan sonra bir önem arz etmez.

SAĞLIK ŞARTLARI: Genel sağlık şartlarında da aranan bazı özellikler bulunur. Başvuran kişinin kambur veya kuş göğsü kafese sahip olmaması, konuşmasının düzgün ve dişlerinin eksiksiz olması gibi şartlar da mevcuttur. Diş telinizin olması engel teşkil etmezken, 5’ten fazla dişinizin eksik olması durumunda başvurunuz reddedilebiliyor. Kellik engel oluşturmazken, hamilelik olması halinde direkt eleniyorsunuz. Bu aşamaları geçtikten sonra sicil durumunuz kontrol edilecektir.

Sizin veya birinci derece yakınlarınızın yüz kızartıcı bir suçtan sabıka kaydının bulunmaması gerekmektedir. Herhangi bir davadan koşullu serbest bırakılma kararı bile sicilinizi olumsuz etkiler. Hukuktaki suçların kişiselliğinden dolayı diğer aile üyeleri devlete karşı bir suç işlemedikçe sizi etkilemez.

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