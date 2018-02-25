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POMEM sonuçları 21. dönem mülakat sınav sonuç ekranı giriş

POMEM sonuçları 21. dönem mülakat sınav sonuç ekranı giriş

21. dönem POMEM sınav sonuçları açıklandı Polis akademisi resmi sitesinde POMEM mülakat sonuçları eşime açıldı. Kısa sürede yoğunluktan dolayı erişim hatası veren siteye giriş şu anda sorunlu. POMEM mülakat sonuçları sonuc.pa.edu.tr adresinden online olarak sorgulanacak. POMEM sonuç bilgisi posta ya da mail yoluyla adaylara ulaşmayacak.

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Eklenme Tarihi: 25-02-2018 23:54 - Güncelleme: 25-02-2018 23:54

POMEM sınav sonuçları, 21. dönem Polis Akademisi mülakat sınav sonuç sorgulama sayfası erişime açıldı. Bimlerce aday POMEM mülakat sınav sonucunu öğrenme için sonuc.pa.edu.tr sayfasına akın etti. Polis Akademisi Başkanlığı internet sayfasında zaman zaman yoğunluktan dolayı sorun yaşanıyor. Peki POMEM mülakat sınav sonuçları belgesi nasıl alınacak. Öncelikle adayların sonuc.pa.edu.tr adresine e devlet şifresi ya da TC şifresi ile giriş yapması gerekiyor.POMEM sınav sonuç bilgisi adayların evine posta ile yollanmayacak sadece online sonuç bilgisi geçerli olacak. 

POMEM SONUÇ DUYURUSU: “21.Dönem POMEM Giriş Sınavı sonuçları açıklanmıştır. Sınav sonucunda lisans mezunu 7.218 erkek, 1.000 kadın, önlisans mezunu 1.800 erkek, 200 kadın aday Polis Meslek Eğitim Merkezlerine planlanmıştır. Adaylara sonuçlar, posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyecek olup, resmi internet sitemiz üzerinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğindedir.

Yedek planlamalara ilişkin sonuçlar da resmi internet sitemizde açıklanacak, yedek olarak planlanan adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Bu nedenle sınav sonucunda yedek olarak belirlenen adayların yapılacak yedek planlamalar ile ilgili olarak resmi internet sitemizi takip etmeleri gerekmektedir. Tüm adaylara ilanen duyurulur.”

POMEM SONUÇ SORGULAMA

POMEM NEDİR: Polis Meslek Egitim Merkezi (POMEM); Emniyet Teşkilatının ihtiyacı olan polis memurlarını yetiştirmek üzere 4 yıllık fakülte mezunlarından aranılan niteliklere sahip olup yapılacak sınavlarda başarılı olan adaylara, 6 aydan az olmamak üzere polis meslek eğitimi veren eğitim öğretim kurumlarıdır. İstanbul (Arnavutköy),Mersin, Karabük,Bilecik,Karabük,Çankırı,Amasya (Merzifon),Bursa,Diyarbakır,Erzincan,Kırşehir,Trabzon ve Konya (Ereğli) olmak üzere toplam 12 okulda eğitim vermektedir.

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