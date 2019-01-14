Polonyalı Belediye Başkanı sahnede bıçaklı saldırıya uğradı

Polonya'da Gdansk şehrinin Belediye Başkanı Pawel Adamowicz saldırıya uğradı. Her yıl ülke çapında düzenlenen Büyük Kutsal Yardım Orkestrası (Wielka Orkiestra Swiatecznej Pomocy) yardım hareketinin etkinliğine katılan Başkan Adamowicz sahnede bulunduğu sırada bıçaklandı. 3 yerinden bıçaklanan Adamowicz, olay yerinde bulunan sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hayata döndürüldükten daha sonra hastanede ameliyata alındı. Hastane, operasyonun 5 saatten fazla sürdüğünü ve başkandan 31 ünite kan alındığını belirtti.

Sahnede bulunanların şaşkın bakışları arasında bir süre sahnede dans eden saldırgan ise eline geçirdiği mikrofonda saldırıyı haksız yere hapis yattığı için gerçekleştirdiğini söyledi. Saldırgan polis ekiplerince gözaltına alındı.

Umursamaz tavırlarla bir süre dans eden saldırgan daha sonra eline geçirdiği mikrofondan adının Stefan W. olduğunu belirtti. Adamowicz'in bağımsız olarak girdiği son yerel seçimlerden önce mensubu olduğu ve ülkede bir önceki dönem iktidarda bulunan Vatandaş Platformu (Platforma Obywatelska) yüzünden haksız yere 5 yıl hapis yattığını dile getiren saldırgan, bu partinin kendisine işkence yaptığını ve bu yüzden Adamowicz'e saldırdığını ifade etti.