Polisten kaçan şüphelinin otomobilinden çıkanlar şoke etti!

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen A.A.'yı, aracıyla Yalova-Bursa karayolunda takibe aldı. Ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli, Bursa yönüne kaçmaya başladı. Şüpheli, kovalamaca sonucu Bursa'nın Orhangazi ilçesi girişinde durdurularak gözaltına alındı.
778 GRAM SENTETİK UYUŞTURUCU: A.A.'nın aracında yapılan aramada, poşet içerisinde 778 gram 'skunk' ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.A., ardından çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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