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Polisten kaçan hırsızlık şüphelisi öyle bir yere sıkıştı ki

Polisten kaçan hırsızlık şüphelisi öyle bir yere sıkıştı ki

ADANA'da kömür çaldığı iddia edilen şüphelinin peşine düşen polis ekipleri, bu kişiyi kendilerinden saklanmaya çalışırken park halindeki bir kamyonetle bahçe duvarı arasına sıkışmış halde buldu. Olay yerine gelen kamyonetin sahibi ise zanlı İ.Ş.'yi görünce neye uğradığını şaşırarak "Ne işin var burada, arabayı mahvettin" dedi.

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Eklenme Tarihi: 16-01-2019 07:30 - Güncelleme: 16-01-2019 07:30

Merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde bir kişinin el arabasıyla kömür çaldığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.  Bölgeye giderek çevrede bir süre araştırma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, eşkal bilgisi verilen zanlı İ.Ş'yi kendilerinden saklanmaya çalışırken park halindeki kamyonetle bir evin bahçe duvarı arasına sıkışmış buldu.  Şüpheliyi bulunduğu yerden çıkartamayan ekipler itfaiyeden yardım istedi.

"NE İŞİN VAR BURADA, ARABAYI MAHVETTİN"
Olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi CANKUR ekipleri, önce çevredeki vatandaşların yardımıyla kamyoneti çekerek bu kişiyi kurtarmaya çalıştı.

Aracın hareket ettirilememesinin ardından olay yerine gelen kamyonet sahibi, İ.Ş'ye "Ne işin var burada, arabayı mahvettin." diyerek tepki gösterdi.

BAHÇE DUVARI KIRILARAK ÇIKARILDI
İtfaiye ekipleri, kamyonetin çalıştırılıp hareket ettirilmesi durumunda zanlının yaralanacağını değerlendirmesi üzerine bahçe duvarını kırarak şüpheliyi bulunduğu yerden çıkarttı. Gözaltına alınan İ.Ş, daha sonra polis merkezine götürüldü.

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Kaynak : AA

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