Polislikten Komiserliğe Geçiş sınav sorularını sızdırdılar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2011'deki polislikten komiserliğe geçiş sınav sorularının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca önceden elde edilerek sızdırılmasına yönelik soruşturma kapsamında 29 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, örgütün yazılı sınav öncesinde soru ve cevapları elde ederek komiser yardımcısı olan 29 şüpheli hakkında, Ankara dahil 7 ilde gözaltı kararı verildiği ve gözaltı işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Ankara'da bu operasyonunda içinde olduğu 3 ayrı operasyonda haklarında gözaltı kararı çıkarılan 87 kişiden 59'u yakalandı. Operasyonlar FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğündeki yapılanmasına yönelikti. Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu Milli Eğitim Bakanlığı operasyonunda 11, Kara Kuvvetleri Komutanlığı operasyonunda ise 25 olmak üzere toplam 36 şüpheli gözaltına alındı.