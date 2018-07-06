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Polisleri gören hırsız: Ben de tam sizi arayacaktım

Polisleri gören hırsız: Ben de tam sizi arayacaktım

Adana'da girdiği apartmanda karşılıklı dairelerin kapı göbek kilitlerini kırarak altın ve para çalan Yılmaz Kılıç adlı kişi, sivil polislere yakalanınca, "Ben de tam şimdi polisi arıyordum. Geldiğiniz iyi oldu" dedi.

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Eklenme Tarihi: 06-07-2018 09:28 - Güncelleme: 06-07-2018 09:45

Adana'da girdiği apartmanda dairelerin kapı göbek kilitlerini kırarark hırsızlık yapan Yılmaz Kılıç adlı kişi, sivil polislere yakalanınca ''Ben de tam şimdi polisi arıyordum. Geldiğiniz iyi oldu'' dedi.

Olay, Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde meydana geldi. Hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan Yılmaz Kılıç, içinde tornovida, levye, pense ve ingiliz anahtarı bulunan çantasıyla apartmana girdi. Binadaki 2 dairenin kapı göbek kilitlerini kıran Kılıç, evlerden altın, para ve parfüm şişelerini çaldı. Bir süre sonra apartman sakinleri, Kılıç'tan şüphelenip kim olduğunu sordu. Kılıç ise vatandaşlara, "Bu evin sahibi benim akrabam, onlara bakmaya geldim" dedi.

Kılıç'a inanmayan vatandaşlar polisi aradı. Olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kılıç'ı yakaladı. Kılıç, vatandaş sandığı sivil polislere de "Akrabamın evine geldim" dedi.

'HIRSIZ GİRMİŞ SANIRIM'
Bunun üzerine ekipler, polis kimliklerini gösterip kapıların kilit göbeklerinin neden söküldüğünü sordu. Kılıç ise "Hırsız girmiş sanırım. Ben de tam şimdi polisi arıyordum, geldiğiniz iyi oldu" diye cevap verdi.

Çantasından tornovida, levye, pense, ingiliz anahtarı, evlerin kırılan kapı kilitleri ve çalınan altın ve para çıkan Yılmaz Kılıç, gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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Kaynak : DHA

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