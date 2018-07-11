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Polislere uyarı: Ya zayıflarsınız ya da işinizden olursunuz

Polislere uyarı: Ya zayıflarsınız ya da işinizden olursunuz

HİNDİSTAN'da, polisler arasında yaşam tarzına bağlı hastalıkların artması üzerine Karnataka eyaletindeki bir emniyet birimi polislere zayıflamaları, aksi takdirde işten atılacakları uyarısında bulundu.

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Eklenme Tarihi: 11-07-2018 12:17 - Güncelleme: 11-07-2018 12:17

BBC'de yer alan habere göre Eyalet Emniyet Müdürü Bhaskar Rao, teşkilatlarındaki obez personelin artışından kaygı duyduğunu söyledi.

18 AY İÇİNDE 100'DEN FAZLA POLİS YAŞAMINI YİTİRDİ
Rao, bu kararı son 18 ay içerisinde 100'den fazla polisin, yaşam tarzına bağlı hastalıklar nedeniyle yaşamını yitirmesi üzerine aldığını belirtti. Rao, polislerin pirinç bazlı kızarmış ürün tükettiklerini, içki ve sigara içtiklerini, spor yapmadıklarını söyledi.

Polislere yaşam tarzları ve yeme alışkanlıklarını değiştirmeleri için yardım edilecek.

Bu birimdeki emniyet müdürlerinden, obez polisleri tespit etme ve onları kilo vermeleri için egzersiz rutinine sokmaları istendi.

Birim ayrıca, yoga, yüzme ve farklı spor dallarının sınıflarını açmaya başladı.

Uygulamanın hayata geçirileceği emniyet biriminde 14 bin personel görev yapıyor.

Bu polisler büyük etkinliklerin güvenliğini sağlıyor ve gösteri ve şiddet eylemlerinde olayları kontrol altına almaya çalışıyor.

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