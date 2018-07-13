Polislere büyük şok! Kedicikleri görünce amirlerini aradılar

ADNAN hoca olarak bilinen Adnan Oktar operasyonunun ilk dakikalarında polisler büyük şok yaşadı. Ellerinde kediciklerin makyajlı ve photoshoplu fotoğraflarıyla adreslere giden polisler, kedicikleri gerçek halleriyle görünce amirlerini arayıp izin istedi...

TÜRKİYE günlerdir Adnan Hoca olarak bilinen Adnan Oktar ve kediciklerine yönelik operasyonu konuşuyor. Operasyonun ayrıntıları mide bulandırırken, ekranda ve sosyal medyada makyajlı ve photoshoplu halleriyle yürek hoplatan kediciklerin makyajsız halleri oldu. Sosyal medya kullanıcılarının öğleden sonra yaşadıkları 'kedicik şoku'nu sabah saatlerinde polislerin yaşadığı ortaya çıktı. Gözaltı listesindeki kadınlara ait fotoğraflar ile gözaltı işleminin yapılacağı adrese giden polisler büyük şok yaşadı. Polisler, ekranda ve sosyal medyada makyajlı ve Photoshop’lu fotoğrafları paylaşılan ve ‘Kedicik’ olarak adlandırılan kadınlar ile gerçek halleri arasında büyük farkın şoku yaşadı. Twitter

Facebook

Google Plus

1 19

'SAHTE AVRAD OPERASYONU'... Adnan Hoca grubuna yönelik operasyonda 'kedicik' olarak bilinen kadınların makyajsız gerçek halleri sosyal medyanın diline düşmüştü. Özellikle 'başkedicik' Didem Ürer'in gerçek hali büyük şaşkınlık yaratmıştı. Yıllardır kandırıldıklarını belirten sosyal medya kullanıcıları, Adnan Oktar operasyonunun adının 'sahte avrad operasyonu' olarak değiştirilmesi için tag bile açtı. Twitter

Facebook

Google Plus

2 19

ŞAŞIRIP AMİRLERİNİ ARADILAR... Sosyal medya kullanıcılarının yaşadığı 'kedicik şoku'nu ilk yaşayanların Adnan Oktar ve şüpheli kadınları gözaltına almaya giden polislerin yaşadıkları ortaya çıktı. Polisler, ekranda ve sosyal medyada makyajlı ve Photoshop’lu fotoğrafları paylaşılan ve ‘Kedicik’ olarak adlandırılan kadınlar ile gerçek halleri arasında büyük farkı görünce şaşkına dönüp amirlerini aramak zorunda kaldı... Twitter

Facebook

Google Plus

3 19