Polislere büyük şok! Kedicikleri görünce amirlerini aradılar

ADNAN hoca olarak bilinen Adnan Oktar operasyonunun ilk dakikalarında polisler büyük şok yaşadı. Ellerinde kediciklerin makyajlı ve photoshoplu fotoğraflarıyla adreslere giden polisler, kedicikleri gerçek halleriyle görünce amirlerini arayıp izin istedi...

Polislere büyük şok! Kedicikleri görünce amirlerini aradılar

TÜRKİYE günlerdir Adnan Hoca olarak bilinen Adnan Oktar ve kediciklerine yönelik operasyonu konuşuyor. Operasyonun ayrıntıları mide bulandırırken, ekranda ve sosyal medyada makyajlı ve photoshoplu halleriyle yürek hoplatan kediciklerin makyajsız halleri oldu. Sosyal medya kullanıcılarının öğleden sonra yaşadıkları 'kedicik şoku'nu sabah saatlerinde polislerin yaşadığı ortaya çıktı. Gözaltı listesindeki kadınlara ait fotoğraflar ile gözaltı işleminin yapılacağı adrese giden polisler büyük şok yaşadı. Polisler, ekranda ve sosyal medyada makyajlı ve Photoshop’lu fotoğrafları paylaşılan ve ‘Kedicik’ olarak adlandırılan kadınlar ile gerçek halleri arasında büyük farkın şoku yaşadı.

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Polislere büyük şok! Kedicikleri görünce amirlerini aradılar

'SAHTE AVRAD OPERASYONU'... Adnan Hoca grubuna yönelik operasyonda 'kedicik' olarak bilinen kadınların makyajsız gerçek halleri sosyal medyanın diline düşmüştü. Özellikle 'başkedicik' Didem Ürer'in gerçek hali büyük şaşkınlık yaratmıştı. Yıllardır kandırıldıklarını belirten sosyal medya kullanıcıları, Adnan Oktar operasyonunun adının 'sahte avrad operasyonu' olarak değiştirilmesi için tag bile açtı.

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Polislere büyük şok! Kedicikleri görünce amirlerini aradılar

ŞAŞIRIP AMİRLERİNİ ARADILAR... Sosyal medya kullanıcılarının yaşadığı 'kedicik şoku'nu ilk yaşayanların Adnan Oktar ve şüpheli kadınları gözaltına almaya giden polislerin yaşadıkları ortaya çıktı. Polisler, ekranda ve sosyal medyada makyajlı ve Photoshop’lu fotoğrafları paylaşılan ve ‘Kedicik’ olarak adlandırılan kadınlar ile gerçek halleri arasında büyük farkı görünce şaşkına dönüp amirlerini aramak zorunda kaldı...

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Polislere büyük şok! Kedicikleri görünce amirlerini aradılar

'BARİ MAKYAJ MALZEMELERİNİ VERELİM AMİRİM'... Konuya yakın bir kaynaktan edinilen bilgiye göre, bu konuya ilişkin ilk şoku, operasyon ekibindeki polisler yaşadı. Adının açıklanmasını istemeyen bir kaynak “Polisler eve gidince büyük şok yaşamış. Listede adı olan kadının gördükleri fotoğrafları ile gerçek halleri büyük şok yaratmış. Polislerden bazıları ilgili amirlerine ‘Amirim bu kadınların makyaj malzemelerini verelim bari!' diyor."

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