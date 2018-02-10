Polisler kaza yaptı: Üzücü haber geldi!

Siirt'ten Elazığ'a rapor için hasta getiren polisler kaza yaparken 1'i polis 2 kişi hayatını kaybetti.

Polisler kaza yaptı: Üzücü haber geldi!

Siirt'ten Elazığ'a rapor için hasta getiren polislerin bulunduğu araç takla attı. Kazada 1'i polis 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Kaza, Elazığ-Diyarbakır karayolunun 20. kilometresinde Sivrice ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Teğin idaresindeki 56 AG 246 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla atıp ters döndü.

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Polisler kaza yaptı: Üzücü haber geldi!

Kazada, araç sürücüsü Ali Teğin hayatını kaybetti, polis memuru Recep Seven’de şehit oldu. Araçta bulunan diğer polis memuru Muhammet Mete Çalışkan ile Ahmet Teğin ise yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda ambulans, AFAD, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

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Polisler kaza yaptı: Üzücü haber geldi!

Araçtan çıkartılan yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırdı. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından şehit polis ile hayatını kaybeden sürücünün cenazesi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Polisler kaza yaptı: Üzücü haber geldi!

Öte yandan polislerin Siirt'in Eruh ilçesinden zihinsel engelli Ahmet Teğin'i rapor için Elazığ Ruh ve Sinir Hastanesine götürmek için görevli olarak yola çıktığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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