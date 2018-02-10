Polisler kaza yaptı: Üzücü haber geldi!

Siirt'ten Elazığ'a rapor için hasta getiren polisler kaza yaparken 1'i polis 2 kişi hayatını kaybetti.

Siirt'ten Elazığ'a rapor için hasta getiren polislerin bulunduğu araç takla attı. Kazada 1'i polis 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Kaza, Elazığ-Diyarbakır karayolunun 20. kilometresinde Sivrice ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Teğin idaresindeki 56 AG 246 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla atıp ters döndü. Twitter

Facebook

Google Plus

1 5

Kazada, araç sürücüsü Ali Teğin hayatını kaybetti, polis memuru Recep Seven’de şehit oldu. Araçta bulunan diğer polis memuru Muhammet Mete Çalışkan ile Ahmet Teğin ise yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda ambulans, AFAD, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Twitter

Facebook

Google Plus

2 5

Araçtan çıkartılan yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırdı. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından şehit polis ile hayatını kaybeden sürücünün cenazesi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Twitter

Facebook

Google Plus

3 5