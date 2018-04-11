Polisin ilkokulda dehşet saçtığı anlar kamerada!

Bursa'da Hasanağa Şehit Piyade Er Kadir Çavuşolu İlkokulu'nda yaşanan silahlı saldırı sonucu Polis Memuru İlhan Ö.'nün dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

ÖNCE MÜDİREYİ SONRA YARDIMCISINI VURUYOR: Silahla okula giren İlhan Ö.'nün koridorda yürürken kendisini görüp odasına kaçan Okul Müdiresi Tülay Taş'ı odasına kadar kovalayıp burada kurşun yağmuruna tuttuktan sonra odadan çıkıp bu kez Müdür Yardımcısı Sinan Delibaş'ı görüp onuda yaraladığı, Delibaş'ın yere yığılmasının ardından okuldan ayrıldığı saniye saniye görüntülendi.

OKUL MÜDİRESİNE 4 KURŞUN İSABET ETTİ: İlhan Ö. isimli polis olan velinin silahlı saldırısı sonucu yaralanan Okul Müdürü Tülay Taş'ın vücuduna dört kurşun, Yardımcısı Servet Delitaş'ın bacağına ise tek mermi isabet ettiği öğrenildi. Taş'ın vücudundaki kanamanın devam ettiği için ameliyata alındığı açıklandı.