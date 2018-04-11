Polisin ilkokulda dehşet saçtığı anlar kamerada!

Bursa'da Hasanağa Şehit Piyade Er Kadir Çavuşolu İlkokulu'nda yaşanan silahlı saldırı sonucu Polis Memuru İlhan Ö.'nün dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

ÖNCE MÜDİREYİ SONRA YARDIMCISINI VURUYOR: Silahla okula giren İlhan Ö.'nün koridorda yürürken kendisini görüp odasına kaçan Okul Müdiresi Tülay Taş'ı odasına kadar kovalayıp burada kurşun yağmuruna tuttuktan sonra odadan çıkıp bu kez Müdür Yardımcısı Sinan Delibaş'ı görüp onuda yaraladığı, Delibaş'ın yere yığılmasının ardından okuldan ayrıldığı saniye saniye görüntülendi.

OKUL MÜDİRESİNE 4 KURŞUN İSABET ETTİ: İlhan Ö. isimli polis olan velinin silahlı saldırısı sonucu yaralanan Okul Müdürü Tülay Taş'ın vücuduna dört kurşun, Yardımcısı Servet Delitaş'ın bacağına ise tek mermi isabet ettiği öğrenildi. Taş'ın vücudundaki kanamanın devam ettiği için ameliyata alındığı açıklandı.

  • Güncel 11 Nisan 2018 15:04
  • SİTENE EKLE
  • PAYLAŞ fb tw gp

BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?

YORUM YAZIN Polisin ilkokulda dehşet saçtığı anlar kamerada! videosuna yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro