Polisin en zor görevi: Babasının öldüğünü oğluna söyleyemedi!

Muzaffer Sarılıoğlu’nun oğlunu arayan polis, yaşlı adamın öldüğünü söyleyemeyerek, rahatsızlandığını, eve gelmeleri gerektiğini belirterek telefonu kapadı. Bunun üzerine olay yerine gelen Muzaffer Sarılıoğlu’nun çocukları ve eşi acı haberi öğrendi. Gözyaşlarını tutamayan aileyi polis ve komşuları teselli etmeye çalıştı.