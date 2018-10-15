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Polise ahlaksız teklif: 50 bin lira veririm

Polise ahlaksız teklif: 50 bin lira veririm

Esenyurt'ta durdurdukları şüpheli araçta uyuşturucu madde ele geçiren polis memurlarına rüşvet teklifinde bulunduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

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Eklenme Tarihi: 15-10-2018 13:51 - Güncelleme: 15-10-2018 13:51

Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri Esenyurt’ta 11 Ekim’de şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Ekipler araç sürücüsü 34 yaşındaki S.F.A.’nın üst aramasını yaparak otomobilde arama yaptı. Yapılan aramalarda 600 euro, 100 dolar ve 51 gram skunk ele geçirildi.

EVİNDE ARAMA YAPMAMALARI İÇİN 50 BİN LİRA TEKLİF ETTİ
Bunun üzerine iddialara göre, S.F.A. polis ekiplerine kendisini serbest bırakmaları ve lüks bir sitede bulunan evinde arama yapmamaları için 50 bin lira teklif etti. Polis ekipleri ise savcılıktan arama izni alarak S.F.A.’nın evinde arama yaptı.

Yapılan aramada 18 parça halinde 50 gram skunk ile uyuşturucu madde ticaretinden ele geçirildiği değerlendirilen 40 bin lira ele geçirildi. Gözaltına alınan S.F.A.’nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Kaynak : DHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 15 Ekim 2018 14:18 Tuh tuh tuh ne yaziiik lux sitede oturan saygin IS ADAMINA iftira atiliyor icim sizladi.

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