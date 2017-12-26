Polis yılbaşı öncesi fuhuşa karşı düğmeye bastı!

Muğla ve ilçesi Bodrum başta olmak üzere toplam 4 ilde, polisin düzenlediği operasyonda, fuhuş yaptıkları belirlenen yabancı uyruklu 7 kadın ile fuhuşa aracılık edip, yabancı uyruklu kadınları fuhuşa zorladıkları ileri sürülen 14 kişi gözaltına alındı. Fuhşa aracılık ettiği belirlenen 1 kişinin daha arandığı bildirildi.