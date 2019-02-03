Polis yarı çıplak ormanda yakalamıştı: Akıbeti belli oldu!

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, zorla evine girdiği yalnız yaşayan T.İ.'ye (30) bıçak zoruyla tecavüz etmeye çalışan, yaşanan boğuşmanın ardından kaçıp, saklandığı dağlık arazide, yarı çıplak bir halde, yakalanan Ramazan Gül (33), polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Seydikemer Eşen E tipi Cezaevi'ne gönderildi.

Fethiye'deki bir masaj salonunda çalışan R.G., Taşkaya Mahallesi 122 Sokakta T.İ.'ye ait tek katlı müstakil eve gelip, kapıyı çaldı. Kapının açılmasıyla birlikte zorla eve giren R.G., boğazına bıçak dayadığı T.İ.'yi yere yatırarak tecavüze kalkıştı. Evin salon kısmındaki boğuşma sırasında sol el parmakları kesilen T.İ., çığlık atarak yardım istedi. Bu sırada giysilerinin üst kısmını çıkaran R.G., çığlık üzerine paniğe kapılarak pencereden atlayıp kaçtı.

Polisi arayarak yardım isteyen T.İ. ise, şüphelinin yarı çıplak halde Keloğlu Boğazı mevkiindeki ormanlık alana kaçtığını söyledi. Kısa sürede bölgeye giderek arama yapan polis ekipleri, R.G.'yi kaya mezarlarının bulunduğu alanda, çalılar arasındaki çukurda yakaladı. R.G.'nin, Fethiye Devlet Hastanesi'nde yapılan sağlık kontrolünde 1.00 promil alkollü olduğu belirlendi.

Fethiye Asayiş Büro Amirliği'ne getirilerek sorguya alınan R.G.'nin, cinsel saldırı ve uyuşturucu kullanmak suçlarından sabıkalı olduğu belirlendi. Fethiye Devlet Hastanesinde ayakta tedavi edilen T.İ. daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilip ifadesi alındı. Polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Seydikemer Eşen E tipi Cezaevine gönderildi.