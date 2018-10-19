Polis Türk Hava Yollarında pilot oldu 32 bin TL maaş alacak

Filosunu büyüten THY ailesine 500 yeni pilot katıldı. Pilotlar arasında Atatürk Havalimanı’nda 10 yıl polis olarak çalışan memur dikkati çekti. THY Havacılık Akademisi’nde 18 ay eğitim alan Musa Aslan, en büyük hayaline ulaştı.

Polis Türk Hava Yollarında pilot oldu 32 bin TL maaş alacak

Filosunu büyüten THY ailesine 500 yeni pilot katıldı. Pilotlar arasında Atatürk Havalimanı’nda 10 yıl polis olarak çalışan memur dikkati çekti. THY Havacılık Akademisi’nde 18 ay eğitim alan Musa Aslan, en büyük hayaline ulaştı. Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Yeni Havalimanı için 31 Aralık’ta geçişe hazırlık yapacaklarını belirterek, “O geçişle beraber her şeyin dört dörtlük olmasını istiyoruz” dedi.

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Polis Türk Hava Yollarında pilot oldu 32 bin TL maaş alacak

THY’de göreve yeni başlayan 500 pilot için düzenlenen “Ailemize Hoş Geldiniz” etkinliği, şirketin Yeşilköy’deki Genel Müdürlük binasında yapıldı. Ekşi, THY’nin Türkiye’nin gururu olduğunu, bu markanın ileri gitmesi için mezun olan pilotların değer katması gerektiğini belirtti.

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Polis Türk Hava Yollarında pilot oldu 32 bin TL maaş alacak

Ekşi, “Dünyadaki pilot ihtiyacı hepimizin malumu. Biz de THY olarak uçuş okullarında yoğun bir pilot yetiştirme programı yürütüyoruz. Buradan her yıl 400 civarında pilot arkadaşımızı yetiştirerek bünyemize katıyoruz. Onun dışında istihdam yoluyla kadromuzu güçlendiriyoruz. Bu yıl, 41 uçağımız filomuza katılacak” dedi.

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Polis Türk Hava Yollarında pilot oldu 32 bin TL maaş alacak

Ekşi, bu yıl 500’üncü pilotu bünyelerine kattıklarını dile getirerek, “Benim buradan tüm genç arkadaşlarımıza mesajım şu: Pilotluk çok güzel bir meslek. Maddi anlamda da güzel bir meslek, manevi tatmin anlamında da güzel bir meslek. Özellikle ‘Ben havayollarına geçmek istiyorum’ diyen arkadaşlarımızı İngilizcelerini de geliştirerek, pilot olmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı. Bilal Ekşi, bünyelerinde 4 bin 800’ün üzerinde pilotun uçtuğunu, bu yıl yaklaşık 600 pilotun daha ekibe katılacağını ekledi.

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