Polis telefonlarını mı takip ediyor? Süleyman Soylu'dan çarpıcı cevap

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun mobil telefonlarının usulsüz şekilde emrindeki polislerce dinlendiğinin ortaya çıkması üzerine 7 polisin görev yerinin değiştirildiği iddia edildi. Bakan Soylu, kişisel Twitter hesabı üzerinden o iddiaya göndermeye yaparak, "Kiev Güvenlik Forumu’na katılmak üzere Ukrayna’dayız. Türk polisi beni burada da 24 saat takip ediyor 😄" cevabı verdi...

Cumhuriyet gazetesi Ahmet Şık imzalı bir iddiayı bugün manşetine taşıdı. "Emrindeki Polis Soylu'yu izledi" başlığıyla verilen haberde, "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kullandığı mobil telefonlar yasa dışı biçimde, emrindeki polisler tarafından takip edildi. Konunun ortaya çıkması üzerine müfettişler tarafından Ankara ve İstanbul’da iki ayrı inceleme başlatılırken, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkan Yardımcılarından biri ile Ankara ve İstanbul’da 6 polisin görev yeri değiştirildi" denildi.

SOYLU'DAN CEVAP... Süleyman Soylu o habere gönderme yaparak Twitter hesabından, polislerle birlikte çekildiği bir fotoğrafı "Kiev Güvenlik Forumu’na katılmak üzere Ukrayna’dayız. Türk polisi beni burada da 24 saat takip ediyor 😄" notuyla paylaştı.

O HABERDEKİ İDDİALAR NEYDİ?... Cumhuriyet'teki iddiaya göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kullandığı mobil telefon hatlarının emniyetin bilgisayar takip sisteminde sorgulandığı birkaç ay önce ortaya çıktı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince yapıldığı belirlenen yasadışı takip üzerine İçişleri Bakanlığı müfettişleri görevlendirilerek Ankara ve İstanbul’da iki ayrı inceleme başlatıldı. Konuyla ilgileri olduğu belirlenen polisler müfettişlere verdikleri ifadelerde suçlamaları reddederek yasadışı takibin “sehven” yapıldığını söylediler.

KİMİ TAKİP EDERKEN İNCELEDİLER?.. İfadeleri alınan polis memurları, yanlışlığın AK Parti'nin bazı büyükşehir belediye başkanları ile il ve ilçe başkanlarının istifa ettirilmeleri sürecinde yerlerine seçilecek isimlerin FETÖ iltisaklarının olup olmadığı yönündeki araştırmalar sırasında doğduğunu belirttiler. Bu araştırmalar sırasında görevlendirilmeleri yapılacak olanların tüm telefon kayıtları ve görüştüğü kişilerin Gülen Cemaati ile ilişkisinin olup olmadığı bilgisayar takip sisteminde anlık ve geriye dönük olarak incelemeye alındı. Polislerin iddiasına göre hakkında araştırma yapılanlardan birisinin irtibatları arasında Soylu’nun da telefonları bulunuyordu. Polisler de, “sehven” Bakan Soylu’nun da telefonlarını incelediklerini iddia ettiler.

SORUŞTURMA AÇILABİLİR... Telefon bilgisayar takip sistemini kullanarak sorgulama ve takip yapabilmek için araştırmayı yapacak il istihbarat şube müdürlüklerinin, sistemin merkezi olan Ankara’daki İDB ana veri tabanına bağlanması gerekiyor. İDB’nin veri tabanında kim hakkında ne araştırıldığını neye bakıldığını, hangi kentte kim tarafından yapıldığını sistem otomatik olarak kaydediyor. Uygulamanın kötüye kullanılmasını engellemek amacıyla Cumhurbaşkanı, Başbakan, kabine üyeleri, Genelkurmay Başkanı gibi önemli kişiler ve kullandıkları telefon numaraları da önceden sisteme kayıt edilerek herhangi bir usulsüz takip, sorgulama ya da dinleme yapılması halinde uyarı sistemi devreye giriyor. Müfettişlerin usulsüz telefon takibiyle ilgili incelemeleri sürerken, Ankara’da İstihbarat Daire Başkan Yardımcılarından birinin de aralarında bulunduğu 5 ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü’nde görevli 2 polisin görev yerleri değiştirildi. İnceleme sonunda polisler hakkında soruşturma açılıp açılmayacağına karar verilecek.

"USULSÜZLÜK SÖZ KONUSU DEĞİL, İNCELEME RUTİN..." İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Türkay Öksüz, gazetemize yaptığı açıklamada, Soylu’nun telefonlarının usulsüz dinleme ya da takip edildiğine yönelik herhangi bir inceleme ya da soruşturma olmadığını söyledi. Müfettişlerin, İDB’nin merkez ve taşra birimlerinin yaptığı işlemlerin yasal prosedüre uygun olup olmadığına dair rutin bir inceleme yaptığını belirten Öksüz, “Yapılan işlemlerin yasal prosedüre, usül ve esaslara uyulup uyulmadığı kontrol ediliyor. Herhangi bir usulsüzlük var mı ona da bakılıyor. Bakanın dinlendiğine ya da telefonlarının takip edildiğine yönelik bir tespit, veri ve işlem yoktur. Kanuni denetim çerçevesinde yapılan bir uygulamadır. Herhangi bir usulsüzlük çıkması halinde gerekli soruşturma açılacaktır” dedi.