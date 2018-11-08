Polis okey oyununu bastı ! Oyunu yarıda kaldı

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 19 hırsızlık olayından 27 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılan Adnan Tekin’in (53) teslim olmadığını belirledi.
Hükümlüyü yakalamak için çalışma başlatan ekipler, Tekin'i Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi’nde olduğunu saptadı. Adrese baskın düzenleyen polis, firari hükümlüyü arkadaşlarıyla birlikte okey oynarken yakaladı. Adnan Tekin, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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