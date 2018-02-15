Polis müdüründen HDP'li vekile ayar: Burası muz cumhuriyeti değil

HDP'nin terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın Türkiye getiriliş yıl dönümü nedeniyle Diyarbakır'da düzenlemek istediği basın açıklamasına polis izin vermezken ''Burası muz cumhuriyeti değil'' ifadelerini kullandı.

Polis müdüründen HDP'li vekile ayar: Burası muz cumhuriyeti değil

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı, yıldönümünde Abdullah Öcalan'ın Kenya'da yakalanıp Türkiye'ye getirilişinin yıldönümünde basın açıklaması organize etti. Açıklamanın yapılacağı merkez Bağlar ilçesindeki Koşuyolu Parkı'nda polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı. Parka gelen HDP Ağrı Milletvekili ve DTK Eş Başkanı Berdan Öztürk ile bir grup partili, güvenlik güçlerinin engelliyle karşılaştı. Parkın içinde açıklama yapmaya hazırlanan HDP'li Öztürk'e polis müdürü, eylemin izinsiz olduğu gerekçesiyle engel oldu. 15 Şubat nedeniyle basın açıklaması yapacaklarını polis müdürüne anlatan HDP Van Milletvekili Berdan Öztürk'e polis müdürü, "Vekilimiz siz de biliyorsunuz, 15 Ağustos 2016 yılından beri açık alanlarda açıklama yapmak yasak. Bugün açıklama yapmanıza müsaade etmeyeceğiz, ama parti binanızda yapabilirsiniz" dedi.

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Polis müdüründen HDP'li vekile ayar: Burası muz cumhuriyeti değil

'MİLLETVEKİLİNİN SUÇ İŞLEME ÖZGÜRLÜĞÜ YOKTUR'
HDP'li Öztürk ise, "Yasaklama olabilir, doğrudur ama biz açıklamayı yapacağız" diye karşılık vermesi üzerine polis müdürü, "Yasaklama olduğunu bile bile açıklama yapmanız bir milletvekili olarak bir suç işliyorsunuz. Biz de kolluk gücü olarak, suç işlemesine müsaade edemeyiz. Şu an bir tatsızlık çıksın istemiyoruz. Şehir şu an, uzan zamandan bu yana sakin. Lütfen gerginliğe yol açacak bir şeyde bulunmayın. Vekilim bakın, siz Meclis'te yer alan birisiniz. Kanunların uygulanması konusnuda sizler bize yardımcı olacaksınız. Sizler bir siyasi partisiniz, milletvekilinin suç işleme özgürlüğü yoktur. Öyle bir keyfiyet yoktur. Sizin yaptığınızı suç olarak size ifade ediyorum" diye konuştu.

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Polis müdüründen HDP'li vekile ayar: Burası muz cumhuriyeti değil

Demokratik haklarını kullandıklarını polis müdürüne anlatan HDP'li Öztürk'e polis müdürü ise, "Demokratik haklar, demokratik kurallar içerisinde kullanılır. Ben istediğimi istediğim zaman yaparım diye bir demokrasi yoktur. Böyle bir demokrasi dünyanın hiçbir ülkesinde yok. Siz parlamentoda yemin etmiş bir insansınız. Burası muz cumhuriyeti değildir. Her istediğimi istediğim zaman yaparım keyfiyeti hiçbir yerde yoktur. Buyrun kendi binanıza gidin, istediğiniz açıklamayı yapabilirsiniz, birbirimizi üzmeyelim" şeklinde yanıt verdi.

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Polis müdüründen HDP'li vekile ayar: Burası muz cumhuriyeti değil

Bir süre yapılan görüşmenin ardından HDP'liler, yapamadıkları açıklamayı İl Başkanlığı'nda yapmak üzere parktan ayrıldı. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı'na gelen Öztürk ve beraberindekiler, bir süre kendi aralarında yaptıkları görüşmenin ardından basın açıklaması yapmaktan vazgeçti.

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