Polis müdüründen dikkat çeken cemaat ve tarikat uyarısı!

KAYSERİ Polis Meslek Eğitim Merkezinde 21. dönem mezuniyet töreni yapıldı. Törende konuşan Kayseri Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Metin Tanrıver, okuldan mezun olan öğrencileri cemaat ve tarikatlara bağlı olmamaları konusunda uyardı.

Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla başlayan mezuniyet töreninde konuşan Kayseri Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Metin Tanrıver, genç polislere "Öncelikli olarak dürüst olacaksınız. Kimsenin hakkını yemeyeceksiniz. Hakkınızı ve haddinizi bileceksiniz" dedi.

"HİÇBİR CEMAATE YA DA TARİKATA, ŞEYHE BAĞLI OLMAYACAKSINIZ" :  Metin Tanrıver konuşmasının devamında çarpıcı ifadelerde bulundu. Tanrıver genç polislere seslenerek "hiçbir kimseye, örgüte ve hele hele hiçbir cemaate ya da tarikata, şeyhe bağlı olmayacaksınız. Bağlı olacağınız tek yer vardır, o da devlettir. Hiçbir kimseye, devlete el kaldırtmayacaksınız, devlete laf söyletmeyeceksiniz. Devlete yan baktırmayacaksınız. Devlete isyan eden hainleri, topyekun imha edeceksiniz." dedi.

Dönem birincisinin kütüğe isim çakmasının ardından, polis okulundan mezun olan 622 polis okulu öğrencisi, üzerinde Türkiye Cumhuriyet Anayasası ve tabancası bulunan masa üzerine ellerini koyarak yemin etti.

  • Güncel 19 Temmuz 2018 14:40
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  • Misafir 19 Temmuz 2018 15:16 binlerce yıldız veriyorum bu polisimize..

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