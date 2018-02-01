Polis memurunun iğrençliğine bakın hem annesiyle hem kızıyla...

Bursa’nın Gemlik ilçesinde evlilik dışı dünyaya gelen bebeğin boğularak öldürülmesine ilişkin davada ortaya çıkan ifadeler kan dondurdu. Bursa’nın Gemlik İlçesi’nde, kızının girdiği ilişki sonucu dünyaya getirdiği bebeği boğarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan N.G., bebeğin babası olduğu iddia edilen polis memuru M.Ç. ile bebeğin annesi F.D.'ye Bursa 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce verilen ağırlaştırılmış ömür boyu hapis ve F.D.'nin babası S.G.'ye verilen 5 yıl hapis cezaların Yargıtay'da usulden bozulmasının ardından yargılanmalarına devam edildi. Kararın bozulmasının ardından 5.’nci defa hakim önüne çıkan polis memuru M.Ç. iddiaları kabul etmedi. Twitter

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Gemlik'in Şahinyurdu Köyü'nde oturan F.D., 2013 yılında Orhangazi İlçesi'ndeki özel bir hastanede erkek bebek dünyaya getirdi. Aynı yılın Haziran ayında aileye telefon açıp aşı vurulması için bebeğin sağlık ocağına getirilmesini isteyen sağlık görevlileri, çelişkili ifadelerden şüphelenince, polisi bilgilendirdi. Polis, 21 yaşındaki F.D. ile annesi 40 yaşındaki N.G. ve babası 45 yaşındaki S.G.'yi gözaltına aldı. N.G., kızının dünyaya getirdiği çocuğunun babasının, kendisiyle de ilişkiye giren Bursa Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru 38 yaşındaki M.Ç. olduğunu iddia etti. Twitter

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N.G., doğumdan hemen sonra, kucağındaki bebekle buluştuğu M.Ç.'nin silahla kendisini tehdit edip bebeği boğdurduğunu, ardından cesedini evlerinin bahçesine gömdüklerini, kızını bir süre sonra başkasıyla evlendirdiğini söyledi. Bu ifadeden sonra gözaltına alınan polis memuru ile diğer 3 sanık tutuklandı. Bursa 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan dava devam ederken N.G. dışındaki 3 sanık tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Twitter

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