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Polis memuru kızına cinsel istismardan tutuklandı!

Polis memuru kızına cinsel istismardan tutuklandı!

ZONGULDAK 'ın Çaycuma ilçesinde polis memuru 48 yaşındaki M.Ş., 22 yaşındaki kızına 8 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

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Eklenme Tarihi: 20-07-2018 10:40 - Güncelleme: 20-07-2018 10:40

Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru M.Ş.'nin kızı, savcılığa giderek 8 yıldır babasının cinsel istismarına maruz kaldığını iddia ederek şikayetçi oldu.

Şikayetin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Genç kız, babasının cinsel istismar uyguladığı sırada aldığı ses kaydını da savcılığa sundu.

Soruşturma kapsamında açığa alınan M.Ş. ardından gözaltına alındı. Önceki gün Çaycuma Adliyesi'ne sevk edilen M.Ş. 'cinsel istismar' suçundan tutuklandı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 20 Temmuz 2018 11:22 EEE bu kadar aleni herşey ortada olursa edep haya hiç birşey öğretilmez özgürlük naraları atarlarsa yıllar sonra ekilen tohumlar böyle filizlenir. Ha bu arada ahlaksızlık tohumu ektiniz karşılığında da bunu buldunuz. İzlenen tv dizilerinde işlenen hayasızlık utanmazlıklar alt tabaka insanların bu tür ahlaksızlıklarına zaafiyet oluşturur. Allah sunumuzu hayır eylesin ne diyelim.

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