Polis memuru kızına cinsel istismardan tutuklandı!

Misafir 20 Temmuz 2018 11:22 EEE bu kadar aleni herşey ortada olursa edep haya hiç birşey öğretilmez özgürlük naraları atarlarsa yıllar sonra ekilen tohumlar böyle filizlenir. Ha bu arada ahlaksızlık tohumu ektiniz karşılığında da bunu buldunuz. İzlenen tv dizilerinde işlenen hayasızlık utanmazlıklar alt tabaka insanların bu tür ahlaksızlıklarına zaafiyet oluşturur. Allah sunumuzu hayır eylesin ne diyelim.