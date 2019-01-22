Polis kılığına girerek 160 kilo altın çaldılar!

Olay Japonya'nın güney kısımındaki Fukuoka şehrinde, 2016 yılında oldu. Polis kılığına giren 3 kişi, 160 kilo altın çaldı. Ardından yakalandı. O hırsızların cezası belli oldu.

Olay şöyle gerçekleşti: Fukuoka'da sahte polisler, kütçe altın taşıyan bir grup kişiyi durdurdu. Ardından altınları karakolda denetleyeceklerini söyleyerek, altınları alıp kayıplara karıştı.

Ardından yakalanan hırsızlar, hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklar, polis memuru kılığına girdiği ve araba ile kaçtıkları için soygunun önceden planlandığı kanısına varıldı. Mahkeme heyeti, ''Planlı ve sistematik olarak işlenmiş, büyük maddi zarar yol açan kötü bir suç'' olarak niteledi. Fukuoka Bölge Mahkemesi, Tomonori Shiraishi için 7 yıl, Takahiro Shirane ve Takumi Uchida için ise 5.5’ar yıl hapis cezası verdi.