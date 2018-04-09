  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.

SON DAKİKA

ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
ADVTrendyol'a özel kaçırılmayacak fırsatlar
eposta yazdır zoom+ zoom-

Polis Haftası ne zaman 2018 önemi neden kutlanır?

Polis Haftası ne zaman 2018 önemi neden kutlanır?

Canımızı malımızı koruyan, kamu düzenini sağlayan polislerin en önemli günlerinden biri olan Polis Haftası ne zaman 2018, Polis Hafrası ne demek, etkinlikler neler soruları merak konusu oldu. Bu sene Polis günü 10 Nisan Salı günü tüm yurtta çeşitli etkinliklerle kutlanacak. İşte, Polis Haftası hakkında merak edilen detaylar...

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 09-04-2018 14:40 - Güncelleme: 09-04-2018 14:40

Polis haftası ne zaman 2018, polis haftası etkinlikleri neler, ve neden Polis Haftası kutlanıyor önemi nedir soruları araştırılmaya başladı. Bu sene polis günü yarın, yani 10 Nisan Salı günü kutlanacak. Polis haftası her sene tüm yurtta çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Türk Polis teşkilatı mensupları bu yıl hem 173. kuruluş yıl dönümlerini hem de bu vesile ile Polis Haftasını kutlayacak.

POLİS HAFTASI NE ZAMAN KUTLANACAK: Ülkemizin ve güvenliğimizin teminatı olan Türk Polis teşkilatı mensupları bu yıl hem 173. kuruluş yıl dönümlerini hem de bu vesile ile Polis Haftasını kutlayacak. Polis haftası her yıl 10 Nisan tarihinde kutlanır. 2018 yılında da Polis Günü 10 Nisan Salı günü tüm Türkiye'de çeşitli etkinlik ve organizasyonlarla kutlanacaktır.

POLİS HAFTASI NEDİR: Türk Polis Teşkilatı modern anlamda 10 Nisan 1845 tarihinde İstanbul'da kurulmuştur. Halen 1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu'na dayanarak örgütlenmiş ve 1934 tarihli 2559 sayılı Polis Vazife ve Sâlahiyet Kanunu ile yetkilendirilmiş bir teşkilattır. İçişleri Bakanlığı'na bağlı bir genel müdürlüktür. Merkezde Daire başkanlıkları, taşrada İl ve İlçe Emniyet Müdürlükleri olarak örgütlenmiştir.

Kurulduğu 10 Nisan 1845 tarihinden bugüne kadar ülkemizde huzur ve düzenin bozulmaması ve bizlerin güvenli bir şekilde yaşamını sürdürebilmesi için gece gündüz fedakârca görev yapan, Türk Polis Teşkilatı mensupları, Polis Teşkilatı 10 Nisan’da kurulduğu için 10 Nisan'ı her yıl Polis Günü olarak kutlar.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Polis Haftası ne zaman 2018 önemi neden kutlanır? haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro