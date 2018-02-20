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Polis gibi yolu kapatıp uygulama yaptılar

Polis gibi yolu kapatıp uygulama yaptılar

ADAPAZARI’nda, akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 5 kişi polis gibi davranarak yolu kapatıp arabaları durdurdu ve sözde güvenlik kontrolleri yaptı.

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Eklenme Tarihi: 19-02-2018 19:12 - Güncelleme: 20-02-2018 00:12

ADAPAZARI’nda, polis gibi davranarak dubalarla kapattıkları yolda sözde uygulama yapan ve güvenlik kameralarınca görüntülenen 5 kişi, suçüstü yakalandı.

Olay, önceki gece, Adapazarı 15 Temmuz Bulvarı’nda meydana geldi.M.Ö., C.S., T.T., Ö.O. ve O.Ş. polis gibi davranarak trafik kontrol levhası ve dubalarla yolu kapatıp, uygulama yaptı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi’nde görevli polislerin kameralardan tespit ettikleri şüphelilere, Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler kısa sürede müdahale etti. Sivil ve resmi polis araçlarıyla çevreleri sarılan şüpheliler suçüstü yakalandı.

Çeşitli suçlardan sabıkaları olduğu belirlenen 5 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.Ö. ve C.S. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, T.T., Ö.O. ve O.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Misafir 20 Şubat 2018 00:10 Adamlardaki fantaziye bak birde serbest bırakılmışlar pes doğrusu

    CEVAP YAZ 0 3
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